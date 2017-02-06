«Вереница» в МВЦ

Всех любителей народного пения ждут 9 февраля в Музейно-выставочном центре. В рамках фолк-проекта «Серпухов: на стыке трёх губерний», свой концерт дадут звонкоголосые тульские красавицы ансамбль «Вереница».

Четыре года назад, в городе самоваров и пряников, талантливых студенток колледжа искусств им. Даргомыжского объединила любовь к народной музыке и педагог Юлия Бортулева.

Сегодня ансамбль «Вереница» - многократный лауреат и обладатель Гран-При фестивалей и конкурсов международного и всероссийского уровня. Является постоянным активным участником городских и областных мероприятий на различных площадках России и за рубежом - в Испании, Греции, Болгарии.

Сценические костюмы участниц ансамбля «Вереница» - подлинные образцы традиционного костюма Тульской области или максимально приближенные к оригиналу копии, выполненные самими певицами.

В репертуаре фольклорного ансамбля песни различных областей России, которые исполняются в аутентичной манере с использованием местного диалекта.

Начало в 18.00, цена билета 50 рублей.

06 февраля 2017