Ноутбук - программисту!
Возможность выиграть ценные призы появится у каждого, кто с компьютером на «ты»
На следующей неделе, 15 февраля, в городе Протвино пройдёт региональный тур IV Международной студенческой олимпиады по веб-программированию. Хочешь показать свои знания, мечтаешь о возможности получить хорошую работу в интернет-агенстве? Тогда это именно для тебя.
Что необходимо знать, чтобы решиться проверить свои силы на этой олимпиаде? Программирование на языке РНР, у каждого участника будет локальный веб-сервер, алгоритмы работы с простыми числами, графами и методологию ООП.
К участию допускаются студенты колледжей, техникумов, вузов любой формы обучения, прошедшие регистрацию (экспресс-регистрацию можно пройти здесь).
Участников ждут два этапа: региональный отборочный тур по 14 городам России в феврале и финальный тур, который состоится 25 марта в столице.
Победа в региональном туре обещает возможность сдать базовый экзамен «1С-Битрикс» совершенно бесплатно. А самые прошаренные юзеры смогут побороться в финале за ценные призы: ноутбук, камеру GoPro или Sony PlayStation.
Участников ждут по адресу: Протвино, улица Победы, 2 (4 этаж). Время проведения олимпиады уточняется.
06 февраля 2017
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