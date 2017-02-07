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ЗАГС меняет реквизиты
В соответствии указанием Управления министерства юстиции России по Московской области, Главное управление ЗАГСа Подмосковья сообщает, что с 6 февраля 2017 вводятся новые банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины:
Получатель: УФК по Московской области (Управление министерства юстиции Российской Федерации по Московской области)
ИНН 7733664365, КПП 772701001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Счёт № 40101810845250010102
Государственная пошлина, уплаченная до 5 февраля 2017 на старые реквизиты, будет приниматься у населения в органах ЗАГС в течение трёх лет.
07 февраля 2017
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