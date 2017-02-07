ЗАГС меняет реквизиты

В соответствии указанием Управления министерства юстиции России по Московской области, Главное управление ЗАГСа Подмосковья сообщает, что с 6 февраля 2017 вводятся новые банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины:

Получатель: УФК по Московской области (Управление министерства юстиции Российской Федерации по Московской области)

ИНН 7733664365, КПП 772701001

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000

Счёт № 40101810845250010102

Государственная пошлина, уплаченная до 5 февраля 2017 на старые реквизиты, будет приниматься у населения в органах ЗАГС в течение трёх лет.

07 февраля 2017



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