Разыгрываем билеты на концерт рэпера «Джиган»

«Ока-инфо» снова проводит розыгрыш среди своих читателей

Хотите хорошо отдохнуть и 11 февраля, бесплатно посетить концерт рэпера «Джиган» в Корстоне (Серпухов)? Для того, чтобы получить заветные билет(ы), вам нужно точно угадать, сколько их разыгрывается в этот раз, и назвать порядковые номера - от 30 до 70. Ваши варианты ответов размещайте в нашей группе Вконтакте. Не забудьте лайкнуть и репостнуть новость, а также добавиться в группу - это обязательные условия конкурса. Победители из числа правильно ответивших будут определены в пятницу днём. У каждого есть шанс отлично повеселиться!

07 февраля 2017