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Социальные комментарии Cackle
Кто удовлетворяет лучше?
Жители Серпуховского района больше остальных жителей юга Подмосковья довольны властью
Власти Подмосковья обнародовали результаты опроса населения по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий в 2016 году. Представляем данные. Муниципалитеты юга Подмосковья выделены цветами.
07 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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