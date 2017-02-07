«Кровь человечья - не овечья»

Министра транспорта Михаила Олейника отправили в отставку - «добровольно»

30 декабря «Ока-инфо» публиковала статью «Дорожный ад организовали чиновники». В ней говорилось о том, что в результате халатности министра транспорта Михаила Олейника на федеральных и областных трассах, проходящих по территории Серпуховского района, погибли десятки людей. За 11 месяцев минувшего года на них произошло 60 аварий, в которых погибло 16 человек, ранено 89. На таких же участках федеральных трасс произошло 42 аварии (рост 24%). В них убито 14 человек (плюс 75%), ранено 60 (30%).

Министр, другие региональные чиновники и представители федеральных ведомств, работающих на территории Московской области, игнорировали тревожные обращения сотрудников муниципалитета и даже не пускали их на совещания. При этом тот же министр пытался переложить всю вину на местное самоуправление, в чью компетенцию давно уже не входит финансирование ремонтов региональных и федеральных дорог, реконструкций трасс и их освещения. Всё, что они могли - анализ ситуации, разработка программ, организация совещаний, обращения в правительство области - они делали. Но когда исчерпали все возможности, ударили в набат.

Не случайно ещё в октябре Данила Ильин - заместитель руководителя администрации, председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения подчёркивал, что запланированные мероприятия не выполнены (на той же трассе Серпухов - Протвино). Проверки показали неготовность дорог к зиме («Смерти на трассах: Олейник ищет крайних»). Но в декабре, наблюдая за бездействием министра, он вынужден был обратился в прокуратуру.

3 февраля губернатор области издал постановление №26-ПГ «Об освобождении Олейника М.Г.» В нём подчёркивается, что от государственной должности министра освобождают «в связи с досрочным добровольным сложением с себя полномочий». Однако этим никого в регионе сегодня уже не обманешь.

Ведь Олейник только в январе 2016 года занял эту должность, и его прогнозируемая отставка после скандала только подтверждает тезис о том, в правительстве Московской области царит кадровая чехарда. На государственные посты попадают такие некомпетентные люди, как бывший помощник губернатора. Впрочем, кажется, только его личная преданность и глупая услужливость Воробьёву и стали причиной дорожного ада на региональных трассах.

07 февраля 2017