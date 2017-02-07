В МВЦ покажут Кочеткову
В период с 5 февраля по 10 марта в Cерпуховском музейно-выставочном центре пройдёт юбилейная выставка бывшего преподавателя Детской художественной школы Людмилы Кочетковой, ученицы и близкого друга Александра Бузовкина. В этом году художнице исполнятся 80 лет.
Все творчество Людмили Ивановной проникнуто светлой гармонией, согрето тёплым чувством любви к людям, природе, обычным повседневным предметам, ставшим героями её картин. Следуя заветам своего учителя, она внимательно всматривается в свою натуру, ищет красоту в обыденном, преобразуя в картинные образы.
Мечтая стать портретистом, Людмила Кочеткова ещё в юности начала пробовать себя в этом жанре. Одни из первых портретов художницы - щеболовские портреты Бузовкина 1950-1960-х годов, представленные на выставке. Они написаны, словно на одном дыхании, в быстрой, эскизной манере, но характер и облик модели схвачены в них очень точно. В дальнейшем, портреты Людмила Кочеткова будет создавать всю жизнь - это будут и карандашные зарисовки учеников художественной школы и портреты близких - мамы, отца, друзей.
07 февраля 2017
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