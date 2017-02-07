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Социальные комментарии Cackle
Питона и леопарда привезут в Протвино
В грядущие выходные родителям будет, чем занять своих детей, да и самих себя тоже. Цирковое представление «Лесная братва» состоится на большой спортивной арене Дворца спорта «Импульс». Вас ждут дрессированные собаки, пума, лиса, леопард, голуби, питон. И это ещё не всё! Акробаты, иллюзионисты и весёлые клоуны также поднимут вам настроение. А розыгрыш призов позволит многим уйти с представления, которое продлится около двух часов с антрактом, не с пустыми рука.
Билеты можно приобрести на стойке администраторов «Импульса». Цена билетов - 500-800 рублей. Дети до трёх лет - бесплатно.
07 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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