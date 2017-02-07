12 лет за пожалуйста. Часть вторая

Серпухович Роман Радыванюк осуждён по «грязной» статье на длительный срок за преступление, которое, по показаниям свидетелей, не совершал

НАЧАЛО

«МАМА, Я УБИЛА ЧЕЛОВЕКА»

Вот что говорится в приговоре Серпуховского городского суда, который оказался в распоряжении «Оки-инфо» про утро того дня: «27 сентября 2015 года в период с 8.00 до 11.00, Радыванюк Р.О. находился в квартире совместно с малолетней Хоменко В.О., которую ему оставила его сожительница, мать Хоменко В.О., Иванова Ю.П., для того чтобы он присмотрел за ней, пока она находится на работе в г. Москва.

Радыванюк Р.О. искупал малолетнюю Хоменко В.О. в ванной, после чего отнёс её в спальную комнату, положил на кровать и обтёр тело полотенцем. После этого лёг на кровать рядом с обнажённой малолетней Хоменко В.О., где у него возник преступный умысел на совершение в отношение последней иных действий сексуального характера… Действуя умышленно, положил кисть руки на половые органы Хоменко В.О., после чего средним пальцем руки стал совершать движения вверх и вниз по половым органам малолетней».

Сколько в этом приговоре правды, пусть уже судит читатель, в данный момент важно понимать, что конкретно, по мнению суда, совершил Роман. Пока же вернёмся к тому, что произошло после того, как Романова позвонила Юлии. Елена пошла к соседям, сказала, что у них произошло несчастье, что изнасиловали дочку хозяйки квартиры, и попросила пройти с ней. Она показала им половые органы девочки, на которых имелись покраснения. Девочка подтвердила, что Роман трогал её, но царапин, как следует из материалов дела, соседка не увидела, так как сильно не присматривалась. Позже они с сожителем будут проходить в качестве свидетелей, хотя ничего конкретного так и не скажут.

Юлия же, услышав такие новости от Елены, тут же сорвалась из Москвы в Серпухов. С ней поехал и её столичный друг Виталий Мин. Вернувшись домой, она осмотрела девочку, увидела, что у неё раскрыто влагалище (об этом говорится в приговоре), но покраснений не заметила. Дочь при этом ещё раз всё подтвердила. Дальше, успев вместе с Минном принять спиртное, Юлия отправилась на улицу Центральную, где проживал Роман с отцом, 53-летним Олегом Радыванюком, который в тот момент оказался дома один и не знал, где находится его сын. На самом деле, в этот момент Роман был в соседнем доме у друга, где и заночевал.

По одной информации, Олег находился в состоянии алкогольного опьянения. Но по свидетельствам соседей, пустых бутылок дома у него не нашли. Да и характеризуют его как «хорошего мужика, которого во всей истории жалко больше остальных». Периодически видели, как и он сам гулял во дворе с Викой. Крепче пива, как говорят, ничего не употреблял, да это и логично, учитывая, что его супруга, мать Романа умерла именно из-за проблем с алкоголем. Но и денег у него тоже не водилось: на квартире, где он был прописан с сыном, висел коммунальный долг порядка 200 тысяч рублей, за неуплату отключили газ.

Явившаяся к нему парочка связала мужчину, избила, пытала, требовала выдать Романа. Когда Мин вышел из кухни, где всё и происходило, Олег, как рассказала Юлия, оборонил неосторожную фразу: «Она ещё маленькая. Всё забудет». В порыве ярости Юлия схватила нож и несколько раз ударила пленника в шею. Впрочем, и здесь есть расхождения. Соседи поведали, что, когда тело мужчины выносили из квартиры, нож был воткнут в спину, а рот заткнут наволочкой - тогда он вряд ли мог что-то сказать в принципе.

- Это было первого октября, я находилась в Костроме, работала, звонит Юля: «Мама, я убила человека. Над Викой надругались», - вспоминает мать девушки Наталья Пешехонова. - Я на неё накричала, сказала немедленно привезти ребёнка мне. Она привезла и уехала, сказала, что пойдёт сдаваться.

О произошедшем Юлия рассказала и Елене Романовой.

- Зная, что я совершила тяжкое преступление, она звонила, говорила: «А где лялька? Зачем ты её матери отвезла? Ей сейчас и так плохо, её изнасиловали, а ты её бросила». После ещё были звонки, говорила, что ей плохо, что она напивалась, просила поехать на «свиданку» к её сыну. Рассказывала, что Радыванюк насиловал и её собаку колтуном от топора, что всё это происходило на глазах ребёнка. Именно тогда подельник Виталий Мин сказал, что надо присмотреться к Елене, что-то не так. До этого я относилась к ней, как к родной матери, прислушивалась, доверяла. Уже на тот момент мы были готовы к явке с повинной, приехали в Серпухов, где я написала заявление на Радыванюка об изнасиловании дочери.

Впрочем, с явкой с повинной пара пришла не сразу, а только спустя какое-то время. И здесь стоит рассказать о том, что в это время происходило с Романом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

07 февраля 2017