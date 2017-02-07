О ЧС по СМС

С помочью СМС-сообщений вскоре начнут оповещать жителей Подмосковья об экстренных событиях, - заявил начальник главного управления МЧС России по столичному региону Сергей Полетыкин.

По его словам, завершено создание комплексной системы мобильного оповещения. 100% населения в зонах возможного экстренного оповещения будет оповещаться в течение 10-15 минут.

07 февраля 2017



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