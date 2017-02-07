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Социальные комментарии Cackle
О ЧС по СМС
С помочью СМС-сообщений вскоре начнут оповещать жителей Подмосковья об экстренных событиях, - заявил начальник главного управления МЧС России по столичному региону Сергей Полетыкин.
По его словам, завершено создание комплексной системы мобильного оповещения. 100% населения в зонах возможного экстренного оповещения будет оповещаться в течение 10-15 минут.
07 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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