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Завершились первенство и чемпионат области по тхэквондо
В Протвинском дворце спорта «Импульс» прошли чемпионат и первенство Московской области по пхумсэ (тхэквондо) и традиционный турнир клуба тхэквондо «Эридан» по керуги. Они стали одни из самых массовых за последние годы. Только одних участников, представлявших Москву, 25 городов столичной области, Калугу и Обнинск набралось почти 650 человек.
Бои проходили на четырёх площадках в нескольких возрастных и весовых категориях. К соревнованиям допускались спортсмены от 2013 до 1994 годов рождения.
По итогам боёв главный приз и золотые медали достались команде города Протвино. Серебро увезли спортсмены из Обнинска, бронзу - команда города Калуги.
08 февраля 2017
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