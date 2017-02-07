Завершились первенство и чемпионат области по тхэквондо

В Протвинском дворце спорта «Импульс» прошли чемпионат и первенство Московской области по пхумсэ (тхэквондо) и традиционный турнир клуба тхэквондо «Эридан» по керуги. Они стали одни из самых массовых за последние годы. Только одних участников, представлявших Москву, 25 городов столичной области, Калугу и Обнинск набралось почти 650 человек.

Бои проходили на четырёх площадках в нескольких возрастных и весовых категориях. К соревнованиям допускались спортсмены от 2013 до 1994 годов рождения.

По итогам боёв главный приз и золотые медали достались команде города Протвино. Серебро увезли спортсмены из Обнинска, бронзу - команда города Калуги.

08 февраля 2017