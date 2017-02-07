На трассах станет больше постов и видеокамер

Администрация Серпуховского района решит проблему аварийности на федеральных дорогах

Комиссия Серпуховского района по безопасности движения на муниципальных и областных дорогах продолжает свою работу. На этот раз на заседании присутствовал заместитель начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Виктор Четвертаков. Основная цель собрания - определить спектр мероприятий, направленный на снижение аварийности на трассах федерального значения, проходящих по территории Серпуховского района.

Как отметил руководитель комиссии заместитель руководителя администрации Серпуховского района Данила Ильин, за 2016 год число аварийных ситуаций на дорогах муниципалитета снизилось на 80%. Это связано с тем, что за счёт систематического мониторинга на дорогах, была серьезно расширена сеть дорожных знаков, кроме того, увеличилось число искусственных дорожных неровностей.

Что касается ситуации на федеральных и областных дорогах, то совместно с представителями «Центмагистрали», Домодедодовскго РУАДа и 8 батальона ДПС был принят четкий алгоритм действий направленный на снижение аварийности. Согласно которому на дорогах федерального значения, проходящих по территории Серпуховского района в ближайшем будущем будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в очагах аварийности, позволяющие отслеживать нарушителей скоростного режима. Финансовые обязанности за монтаж оборудования возьмет на себя правительство Московской области.

Ещё одним из механизмов, направленных на снижение числа ДТП на трассах, станет демонтаж несогласованных рекламных конструкций. В настоящее время уже формируется перечень незаконных рекламных щитов, расположенных на полосе отвода.

Также комиссией Серпуховского района по безопасности движения совместно с 8 батальоном ДПС был рассмотрен вопрос о расстановке дополнительных нестационарных постов ГБДД местах федеральных дорог, имеющих тенденцию к росту аварийности.

07 февраля 2017