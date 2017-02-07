Загорелся лицей «Серпухов»

Возгорание произошло в кабинете технологии (труда).


Школьников немедленно эвакуировали, а учебное заведение было обесточено. Родителей оповестили о произошедшем. Однако активное вмешательство пожарных не потребовалось. По предварительным данным возгорание произошло по причине короткого замыкания. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

фото из социальных сетей

07 февраля 2017



Социальные комментарии Cackle
Загорелся лицей «Серпухов»
Юрий Колыванов
Загорелся лицей «Серпухов»
У 91-летнего старика украли трехколёсный скутер
Максим Кот
У 91-летнего старика украли трехколёсный скутер
Догнал и врезался
Максим Кот
Догнал и врезался
Драка на «чёртовом перекрестке»
Максим Кот
Драка на «чёртовом перекрестке»
Ночью пропал «Рено Дастер»
Злата Орлова
Ночью пропал «Рено Дастер»
Неудачно подрезал
Максим Кот
Неудачно подрезал
burenie







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).