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Социальные комментарии Cackle
Загорелся лицей «Серпухов»
Возгорание произошло в кабинете технологии (труда).
Школьников немедленно эвакуировали, а учебное заведение было обесточено. Родителей оповестили о произошедшем. Однако активное вмешательство пожарных не потребовалось. По предварительным данным возгорание произошло по причине короткого замыкания. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.
фото из социальных сетей
07 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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