Мясо для карапузов

В Большевике несколько сотен многодетных семей получили бесплатное детское питание

Все, наверное, помнят фееричную по своей щедрости акцию, анонсированную активистами партии «Единая Россия» для многодетных семей Серпухова в конце прошлого года. Тогда в одни руки отпускали аж по 5 килограммов свежеиспечённого хлеба. Люди у нас к подаркам не особо приучены, поэтому порции хлеба принимали с благодарностью. Кто-то заморозил, кто сухарей насушил, кто просто наелся до отвала. Таким образом облагодетельствовали целых 40 многодетных семей Серпухова. Акция прогремела в соцсетях как пример абсурдного пиара, за что, говорят, в пресс-службе мэрии даже головы полетели. В конце концов, акция растворилась в потоке других новостей.

Но многодетные семьи по-прежнему нуждаются в поддержке и радуются любым подаркам. Особенно, таким полезным и ценным, как те, что преподнесла им в минувшую субботу ассоциация многодетных семей «Много нас». Пробивным мамочкам из руководства ассоциации удалось договориться с одним из ведущих заводов по производству детского питания о выделении более чем 5000 баночек мясного пюре. Родители знают, что данный продукт, пожалуй, самый дорогой из детского рациона. Цена одной такой баночки в магазине может достигать 50 рублей. А по правилам акции в одни руки отпускали целых 24 баночки!

- У нашей организации заключён договор с фондом продовольствия «Русь», и они периодически предоставляют нам сертифицированную мясную и молочную продукцию, совершенно бесплатно, - рассказала руководитель серпуховского отделения ассоциации «Много нас» Татьяна Генералова. - Правда, приходится долго ждать, потому что продукты выделяют в порядке очередности каждому из 54 муниципальных образований Московской области. Но всё равно это очень хорошее подспорье. Сегодня в списках не только многодетные семьи, но и те, которые переживают сложную жизненную ситуацию.

Чтобы поучаствовать в раздаче, нужно было прийти во Дворец спорта «Надежда» с 10 утра, предъявить удостоверение о многодетности или, если речь идёт о трудной жизненной ситуации, заявление в произвольной форме с паспортными данными, расписаться в бланке - и забрать две упаковки мясного пюре.

- Учёт нужен, во-первых, нам самим, чтобы понимать, сколько примерно людей обращается к нам за помощью и исходя из этого количества планировать следующую акцию, - пояснила Татьяна. - Ну и производители, которые выделяют питание, могут заинтересоваться, кому оно досталось. Всё, что мы не раздадим сегодня, будем выдавать на следующей неделе или через неделю, по предварительному объявлению. Надеюсь, Дворец спорта «Надежда» так же любезно предоставит нам место.

Несмотря на то, что народ наш халяву очень даже уважает, никакого ажиотажа с заниманием очередей в «Надежде» не случилось. Мамы, папы, бабушки начали приходить в назначенный срок небольшими группками. Пара минут - и заветные баночки в руках.

- Я об акции узнала буквально вчера вечером, - рассказала одна из мам. - У меня трое детишек, младшему 8 месяцев. Не знаю, может не дадут, потому что старшему уже 18 лет. А так льготы у нас все есть, как у многодетных. Ведь кормить-то всё равно всех надо, и в 18 он ещё учится, а не зарабатывает. Хорошо, что многодетные семьи помогают друг другу - и вещами, и такими крупными предметами, как стульчики, баночки. Всё сразу не купишь, дорого, а девчонки отдают за так - и вещи, и игрушки.

Опасения мамы оказались напрасными - питание для малыша она получила безо всяких проволочек. Волонтёры только успевали подносить новые и новые ящички с пюрешками на стол раздачи. Многие родители интересовались, насколько систематичными будут такие акции и когда стоит ждать следующей.

- Пока назвать дату не можем, но мы сейчас подключаем много договоров на поставки, - отвечала Татьяна. - С Серпуховским районом в этом плане работа только начинается. Возможно, будет и такая услуга, как льготная продуктовая корзина. Мы заключаем с одной фирмой соглашение о поставках мяса, рыбы, молока по ценам на 30% ниже, чем рыночные. Возможно, весной у наших мам появится возможность заказывать такие наборы.

Татьяна напомнила, что в Серпухове и Серпуховском районе существует несколько некоммерческих организаций и клубов, занимающихся помощью семьям. Самые известные, помимо «Много нас» - «Много Мама» и «Клуб многодетных семей». Активисты ведут работу в интернете, обмениваются детскими вещами, собираются на мастер-классы по домоводству, дизайну, вязанию, прикладной психологии, оказывают адресную помощь тем, кто остался наедине с проблемами.

- Я думаю, помощь всегда можно найти, если не стесняться просить её и не ждать чего-то сверхъестественного, - сказала одна из мам в очереди. - Я не жду, что мне дадут новую квартиру, а вот зимнему комбезу для мелкого была бы очень рада. И мне добрые люди дали такой комбез! Сегодня вот мяса дадут на две недели вперёд - царский подарок. Где-то мне помогут, в другой раз я помогу. Так и вырастим наших детей.

07 февраля 2017