«Наши Рок-хиты» на сцене гортетара

Масэтро рассчитывает, что зрители на его концерте превратятся в хор

Вслед за нашумевшей программой «Симфонические Рок-хиты», которая была показана более чем в 150 городах России и близлежащих стран, петербургский симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко приготовил очередной сюрприз - программу «Наши Рок-Хиты», которая обещает стать лучшим симфоническим рок-шоу!

В своё время, будучи солистом и автором большинства аранжировок всемирно известного «Терем-квартета», Игорь Пономаренко работал с классиками - Чайковским, Глинкой, Прокофьевым.... Сейчас же маэстро взялся за рок-классику. Не секрет, что поклонников у российских рок-групп миллионы от Прибалтики до Сахалина. Кинчев, Земфира, Цой, Бутусов, Шнуров, Шевчук, Лагутенко, Гребенщиков, Васильев, ставшие классиками при жизни и их хиты откроются в новом свете и заблестят новыми красками в ярком исполнении «IP Orchestra».

- Отличий от программы «Симфонические Рок-Хиты» несколько, - говорит Игорь Пономаренко, первое это то, что мы расширили состав за счёт некоторых инструментов, нам их действительно не хватало порой, второе - мы решили сделать мощную светоинсталляцию , которая вместе с экраном и видео ещё больше способствуют шоу, ну и в-третьих, мы надеемся и верим, что в этот раз зрители на концертах превратятся в единый мощный хор! Благо, что все предпосылки к этому есть. Все песни, которые мы сыграем, известны и заучены уже очень давно.

Ближайшее выступление «IP ORCHESTRA» Игоря Пономаренко состоится в Серпухове 12 февраля в 17.00 на сцене Музыкально-драматического театра. Цена билетов от 600 до 1200 рублей.

08 февраля 2017