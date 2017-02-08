Выбор стиля интерьера и штор в соответствие с ним

Обустроить жильё по всем правилам довольно сложно, но можно


С самых первых дней владельцам дома нужно определиться со стилем интерьера, ведь в соответствии с ним будет проведена отделка жилища и приобретена мебель.

Начнем с минимализма

Популярным стилем оформления в современных условиях является минимализм. Он идеально подходит для ценителей функциональности, свободы и качества. Посетив страницу http://лон-дон.рф/guide-to-curtains/article/709/, вы сможете узнать подробную информацию об обустройстве квартиры в представленном варианте.

Выбирая минимализм, главное не перестараться. Комнаты не должны быть опустошенными полностью, так как исчезнет чувство комфорта. Преобразить обстановку можно с помощью устройства привлекательных штор, декоративных элементов и пр. Мебель должна быть функциональной, лаконичной и компактной.

Перейдем к кантри

Любители уюта и оригинальности могут отдать предпочтение стилю кантри. Особенно привлекательно выглядят кухни с подобным дизайном. Ознакомиться с их оформлением можно перейдя по ссылке http://лон-дон.рф/guide-to-curtains/article/708/. Стоит учитывать, что этот вид оформления идеально подойдет лишь для загородных домов, а в квартирах он будет выглядеть неуместно.

Примечательными особенностями стиля является наличие яркой отделки стен, устройство мебели из натуральных материалов и отсутствие современных элементов. Подобная обстановка дает ощущение домашнего тепла, комфорта и близости к природе.

Не забудьте про шторы

Максимального уюта в помещении можно достичь, уделив внимание не только основным, но и дополнительным элементам. Одним из таковых являются шторы. Это объясняется большим значением текстиля в интерьере, позволяющим сделать его завершенным.

Выбор штор - ответственная процедура. Подробно ознакомиться с его критериями можно по адресу http://лон-дон.рф/guide-to-curtains/tips-for-curtains/the-color-scheme-under-wallpaper-walls/. При правильном оформлении окон, комнаты и кухня станет смотреться эстетически привлекательно. В противном случае помещение будет выглядеть скучно и заурядно.

В процессе выбора таких украшений жилища, покупатели должны обращать пристальное внимание на стиль интерьера и цвет стен. Правильно выполнив отделку и подобрав подходящие шторы, вы не прогадаете, ваше жилье станет великолепно и в нем будет комфортно пребывать.

06 февраля 2017



Социальные комментарии Cackle
О ЧС по СМС
Шериг-оол Таспанчил
О ЧС по СМС
Омывайка с ядом
Злата Орлова
Омывайка с ядом
Близ Шараповой Охоты появится временный объезд
Михаил Евсеев
Близ Шараповой Охоты появится временный объезд
Конкурс посвящён гаичке
Тина Димова
Конкурс посвящён гаичке
Тротуары получат везде, кроме Владычный Слободы
Савва Подъячев
Тротуары получат везде, кроме Владычный Слободы
Полицейские начнут вылавливать детей и пьяниц
Ирина Григорова
Полицейские начнут вылавливать детей и пьяниц
burenie







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).