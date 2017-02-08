12 лет за пожалуйста. Часть третья

Серпухович Роман Радыванюк осуждён по «грязной» статье на длительный срок за преступление, которое, по показаниям свидетелей, не совершал

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

О ПЫТКАХ ТОКОМ

Сперва полицейские, обнаружившие тело Олега Радыванюка, выдвинули такую версию: отца убил сын, чтобы завладеть квартирой. Далее - слово Роману.

- 28 сентября 2015 года меня отвезли в здание полиции (на Калужскую, - Прим. ред.). Там меня допрашивали в качестве подозреваемого сотрудники уголовного розыска. Когда я рассказал, что не убивал своего отца и не знаю, кто мог это сделать, меня отвели в кабинет № 220, посадили на стул и пристегнули руки за спинкой наручниками. После этого один из сотрудников УР (Фетисов С.А.) принёс в кабинет чёрную коробочку, из которой выходили два провода с кольцами на концах. Кольца надели мне на безымянные пальцы и начали пропускать по ним ток. Второй сотрудник (Воронин К.С.) заставлял меня писать явку с повинной. Пытка продолжалась около трёх часов. Не знаю как, но я выдержал эту боль и ничего не написал. На следующий день меня отпустили и предупредили, чтобы молчал. О пытках я рассказал своей бабушке и двум друзьям. Больше ни к кому не обращался, потому что боялся, да и не знал, куда можно обратиться с жалобой на полицейских.

Вскоре Юлия и Виталий явились в полицию с повинной, сообщили об убийстве, и девушка написала заявление на Романа, в котором обвинила его в изнасиловании дочери.

- 31 октября 2015 года мне позвонил следователь Кирилл Ковалёв и рассказал, что убийцу отца нашли, - продолжает в своём письме Радыванюк. - Убийцей оказалась моя девушка Юлия Иванова. Также сказали, что она написала заявление, в котором сообщила: я совершил насильственные действия сексуального характера с её дочерью.

Объяснил следователю, что ничего не совершал, что это ложь. На это он ответил, что как друг верит мне (мы знакомы с Ковалёвым, его жена - моя подруга детства), но как следователь - нет. Затем рассказал, что по этой статье сажают всех, и не важно: виновен ты или нет. Вопрос только в сроке, и если я хочу получить хотя бы лет восемь, нужно признать вину. Я ответил, что мне нечего признавать, что я ничего не совершал. Следователь вышел из кабинета, и зашли трое сотрудников уголовного розыска. Двое - те, кто пытал меня током (Фетисов и Воронин), третьего (Карпов Н.В.) ранее не видел. Он рассказал, что ездил в командировку в Кострому, где допросил Вику и она подтвердила, что я совершил по отношению к ней действия сексуального характера. Дал мне прочитать протоколы допросов девочки и её бабушки (Натальи Филимоновой) и сказал, чтобы я писал явку с повинной. Я отказался, на что он ответил: маленькие девочки врать не умеют, и, если я не напишу, меня будут пытать током, потом отвезут в зиндан, будут избивать, и если я после этого не напишу явку, то посадят на 15 лет. Я испугался и был вынужден написать явку - не хотел снова испытать эту боль. Когда писал, меня снимали на камеру. На видео я описываю, как совершил преступление, но я сделал это только потому, что боялся новых пыток. После меня отвели в кабинет, где находился следователь (Андреюк А.В.), он меня задержал. Ему я не говорил, что на меня было оказано давление, так как видел, что сотрудники уголовного розыска здороваются с ним за руку, общаются как друзья и думал, что они заодно.

После меня отвезли в изолятор временного содержания. Далее пришёл другой следователь (Ушудумов А.Т.) вместе с госзащитником (Горяев В.С.). Когда я остался наедине с адвокатом, то рассказал, что ничего не делал и всю историю придумал, потому что мне угрожали. Он ответил: «Явка уже написана» и посоветовал дать признательные показания, чтобы получить меньший срок, что я и сделал. После меня отвели в суд, а оттуда в СИЗО-3. Туда ко мне пришёл платный защитник, я ещё раз рассказал, как всё было на самом деле. Затем туда же пришёл допрашивать меня следователь Кадын С.И., я также всё рассказал и ему. Он в последующем и вёл моё уголовное дело.

ДЕВСТВЕННАЯ ПЛЕВА НЕ ПОВРЕЖДЕНА

- Где-то через месяц после того как Юля уехала, приезжали следователи, - вспоминает её мама Наталья. - Честно говоря, я боялась разговаривать с ребёнком на эту тему, чтобы не травмировать. Только один раз, когда никого не было дома, спросила, правда ли, что её трогали и кто. Говорит, что Рома трогал и показывает где. Потом её уже допрашивал следователь Макеев А.Н. Что интересно, мне никто даже не предложил снять допрос на видео. А после этого дают бумагу, просят расписаться, мол, я отказалась от видео. Но отмечу, что в ходе первого же допроса Вика при следователе сказала, что её никто не трогал, хотя сперва и говорила обратное. Она это именно утверждала, говорила, что её так тётя Лена научила. И больше она никогда не говорила, что её трогали.

Подельник Мин отделался условным сроком в три года. Юлии дали семь лет тюрьмы, хотя светило больше. Как она рассказывала матери, следователи давили: если она выступит на суде против Радыванюка, это сыграет в её пользу. То же говорили и матери. Поэтому во время суда над Романом они высказались в пользу версии с изнасилованием. И 20 декабря 2016 года судья Пантела вынесла суровы приговор: 12 лет тюрьмы. Однако, всё перевернулось с ног на голову, когда Юлия позвонила дочке, чтобы поздравить её с днём рождения. После разговора она написала письмо Роману.

«Звонила ляльке с днём рождения поздравить. Она сказала мне, что ты её не трогал, что это они с тётей договорились так сказать. Прости, что я не верила тебе. И ляльку прости, я прошу тебя, не держи на неё зла. Она маленькая ещё совсем, ничего не понимает. Прости нас обеих за всё. Я тебя очень сильно люблю, мальчик мой.

29-го еду на продлёнку, там следователю всё расскажу. И маме объяснила всё по поводу тебя, она всё поняла, сказала, постарается приехать, заново экспертизы сделают уже здесь. Потому что сомневаюсь я в правильности психиатрической экспертизы.

И ещё, я в письме ляльке написала, что её ещё будут водить по врачам, и когда она будет общаться с дядями полицейскими, чтобы правду говорила, чтобы не врала и ничего не выдумывала. И ещё раз, родной, прости».

По неизвестным причинам суд не дал оценку письму Юлии, как доказательству в приговоре. В то же время за Романа билась его адвокат. Писали апелляции, обвиняемый побывал на сексолого-психолого-психиатрической экспертизе в Москве. По ходатайству адвоката дважды проходил полиграф (в Чехове и Москве), и в обоих случаях аппарат показал: Радыванюк не совершал сексуальных действий в отношении Вики. Другой важнейший момент: экспертиза подтвердила, что девственная плева девочки не повреждена.

- В настоящее время я подал апелляционную жалобу в Судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда, и я очень надеюсь, что там рассмотрят и оценят все доказательства по делу и вынесут справедливое решение, - закончил Роман уже своё письмо, которое направил в «Оку-инфо». - Надеюсь на Ваше понимание и помощь. И мне бы очень хотелось, чтобы люди увидели и прочитали эту историю и задумались, куда катится мир. Так как на моём месте может оказаться любой человек. Невиновный человек…

Естественно, следователи на суде отрицали пытки током. Естественно, суд поверил им, а не Роману. Учитывая ничтожно малое количество оправдательных приговоров в нашей стране, особенного удивления все эти факты не вызывают. Недаром ведь знакомый следователь Ковалёв предупредил об этом заранее…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

08 февраля 2017