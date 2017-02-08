Пущинская налоговая меняет график работы

Налоговая инспекция в наукограде, расположенная по адресу микрорайон «В» дом 2, изменяет график приёма граждан. Теперь отделение будет работать с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а в пятницу с 9.00 до 16.45.

Приём в выходные дни будет проходить каждую 1-ю и 3-ю субботу месяца с 10.00-15.00.

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться по телефонам «горячей линии» 35-47-47 или 73-16-42.

08 февраля 2017