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Социальные комментарии Cackle
Пущинская налоговая меняет график работы
Налоговая инспекция в наукограде, расположенная по адресу микрорайон «В» дом 2, изменяет график приёма граждан. Теперь отделение будет работать с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а в пятницу с 9.00 до 16.45.
Приём в выходные дни будет проходить каждую 1-ю и 3-ю субботу месяца с 10.00-15.00.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться по телефонам «горячей линии» 35-47-47 или 73-16-42.
08 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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