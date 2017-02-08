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Международный шахматный турнир в городе биологов
В период с 9 по 18 февраля пущинский Дворец спорта «Ока» станет местом чёрно-белых баталий. Федерация шахмат Московской области проводит в городе Международный шахматный турнир «Кубок шахматных надежд».
Параллельно с турниром (с 10 по 17 февраля) пройдёт Чемпионат области среди ветеранов.
Время проведения: с 15.00 до 20.00 ежедневно, а 18 февраля с 10.00 до 15.00. В 16.00 - подведение итогов и торжественное закрытие.
Место проведения - Дворец спорта «Ока» (ул. Академика Франка, 5-а.).
08 февраля 2017
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