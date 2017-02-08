Морг и женскую консультацию отремонтируют

В 2017 году капитальный ремонт пройдёт в нескольких медицинских учреждениях Серпухова. В соответствии с Государственной программой «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы, в этом году строительные работы начнутся в отделении женской консультации (улица Физкультурная, 20) при Серпуховском родильном доме. Обновление помещения обойдётся в 45 744000 рублей. Отметим, ранее ремонт там проводился в 2012 году. Ещё 4 миллиона рублей потратят на ремонт морга при больнице имени Семашко.

Также в апреле 2017 года полностью завершится ремонт психиатрической больницы №7 на улице Ленинского комсомола. Сейчас там проведены ремонтные работы на двух объектах - пищеблок больницы и здание женского и мужского отделений, площадь которых составляет 2001 квадратный метр.

08 февраля 2017