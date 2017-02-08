Престарелого педофила осудили на 13 лет
Серпуховский суд вынес решение в отношении 63-летнего мужчины, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего
В понедельник, 6 февраля в городском суде прошло заседание по делу педофила-пенсионера. Мужчине был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет согласно пункту «б» части 4 статьи 132 УК России. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу, но жалоб со стороны обвиненного не поступало.
Напомним, что 3 августа 2016 года 5-летная Ядвига (имя девочки изменено) вместе со своей бабушкой пришли на день рождения . Выпивший сосед, воспользовавшись отсутствием других взрослых, пришёл в комнату, в которой девочка находилась одна и в ходе игры совершил с ней действия сексуального характера.
08 февраля 2017
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