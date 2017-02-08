Министр Коган готов загасить «Съяново» за неделю

Областной чиновник высказался за введение режима ЧС в Серпуховском районе


В ближайшие дни на территории Серпуховского района может быть введён режим чрезвычайной ситуации, - заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

- Если собственник полигона «Съяново» (фирма «Первая гильдия» Прим.Ред) не устранит горение в ближайшую неделю, мы собираем комиссию и объявляем ЧС. Потому что там действительно чрезвычайная ситуация. Только после этого мы сможем попасть на территорию полигона и сами устранить горение пересыпкой грунтов, - заявил министр.

Учитывая, что у «Первой гильдии» нет на это средств и технических сил, режим ЧС будет введён.

Обращает на себя внимание и другое важное заявление Александра Когана. Оно выглядит довольно самоуверенно, но по словам областного чиновника, остановить горение его ведомство сможет в течение 7 дней с момента объявления ЧС.

Отметим, впервые полигон «Съяново» задымился летом прошлого года, облако ядовитого дыма тогда накрыло северную часть Серпухова Ивановские Дворики и Новоткацкую). На свалку также неоднократно жаловались жители близлежащих деревень - Съянова, Судимли, Паникова.

С новой силой полигон (уже официально закрытый) загорелся в январе. Теперь характерный неприятный запах постоянно чувствуется в радиусе 6-8 км от эпицентра (в зависимости от направления ветра).

08 февраля 2017



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