Министр Коган готов загасить «Съяново» за неделю
Областной чиновник высказался за введение режима ЧС в Серпуховском районе
В ближайшие дни на территории Серпуховского района может быть введён режим чрезвычайной ситуации, - заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.
- Если собственник полигона «Съяново» (фирма «Первая гильдия» Прим.Ред) не устранит горение в ближайшую неделю, мы собираем комиссию и объявляем ЧС. Потому что там действительно чрезвычайная ситуация. Только после этого мы сможем попасть на территорию полигона и сами устранить горение пересыпкой грунтов, - заявил министр.
Учитывая, что у «Первой гильдии» нет на это средств и технических сил, режим ЧС будет введён.
Обращает на себя внимание и другое важное заявление Александра Когана. Оно выглядит довольно самоуверенно, но по словам областного чиновника, остановить горение его ведомство сможет в течение 7 дней с момента объявления ЧС.
Отметим, впервые полигон «Съяново» задымился летом прошлого года, облако ядовитого дыма тогда накрыло северную часть Серпухова Ивановские Дворики и Новоткацкую). На свалку также неоднократно жаловались жители близлежащих деревень - Съянова, Судимли, Паникова.
С новой силой полигон (уже официально закрытый) загорелся в январе. Теперь характерный неприятный запах постоянно чувствуется в радиусе 6-8 км от эпицентра (в зависимости от направления ветра).
08 февраля 2017
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