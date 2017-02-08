Путин наградил протвинского физика

Станислав Пославский получил награду в области науки и инноваций 


В понедельник, 6 февраля, Президент России Владимир Путин своим Указом наградил шестерых молодых учёных. Одним из них стал кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института физики высоких энергий имени Логунова НИЦ «Курчатовский институт» Станислав Пославский. 

Вместе с коллегами Дмитрием Блау и Еленой Лущевской, Станислав ведёт исследования в области ядерной физики и физики высоких энергий. Значительная часть работы премианта, проведена на базе Большого адронного коллайдера в Церне. Учёные также стали авторами новой системы компьютерной алгебры, созданной специально для расчётов в физике высоких энергий. 

Сайт Кремля приводит речь протвинского учёного на церемонии вручения награды: 

С.Пославский: «Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

От лица нашего коллектива я хочу сказать, что это очень приятно - получать такую высокую награду здесь, в Кремле, из рук Президента России. И мы хотим поблагодарить Совет по науке при президенте и лично Владимира Владимировича Путина за высокую оценку научных результатов, полученных нашим коллективом. 

Мы также хотим поблагодарить наших научных руководителей и наших коллег - физиков Курчатовского центра. Наконец, мы хотим выразить благодарность руководству Курчатовского центра и лично Михаилу Валентиновичу Ковальчуку за его огромную работу по развитию Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», в котором работает наш коллектив.

Особенно приятно, что премия в этом году вручается за фундаментальные исследования - за исследования в области физики высоких энергий. Хорошо известно, что именно исследования в самых сложных областях науки всегда определяли и будут определять облик и путь развития всей человеческой цивилизации. И сегодняшние исследования в ускорительных центрах России и мира, в частности на Большом адронном коллайдере, при активном участии российских институтов являются остриём, передовым краем интеллектуального, технического и промышленного развития человечества. 

И уже сегодня те технологии, которые были созданы для воплощения в жизнь этих мегапроектов, масштабно используются в самых разных технологических сферах, а потрясающие воображение научные знания об устройстве природы на фундаментальном уровне, которые мы получаем на мегаустановках, в будущем выльются в потрясающие воображения, технические прорывы и до неузнаваемости изменят технологический облик мира. 

Возможно, мы, конечно, не сразу увидим эти потрясающие изменения, но и электричество пришло в нашу жизнь лишь через 100 лет после открытия закона о электромагнитной индукции в опытах Фарадея. 

Большое спасибо.»

фото сайта kremlin.ru

 

08 февраля 2017



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