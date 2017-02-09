В Серпуховском районе готовятся к двум митингам
Люди, уставшие от свалочного зловония, намерены отстаивать свои права
Жители села, уставшие от постоянной вони с горящего полигона ТБО «Съяново», приняли решение выйти на митинг. Власти Серпуховского района получили сразу два уведомления о проведении акции протеста. Как стало известно «Оке-инфо», один митинг планируется провести в Паникове, второй - в Васильевском. Оба намечены на один день и одно время - полдень 18 февраля.
Впрочем, есть вероятность, что организаторы акций, примут решение объединить усилия и митинг состоится в единой точке. Как только об этом станет известно, «Ока-инфо» сообщит.
Жители Васильевского поселения приглашают принять участие в акции протеста и серпуховичей, которые также вынуждены дышать перенасыщенным формальдегидом воздухом. Особенно страдают северные окраины Серпухова и центр.
Организаторы намерены призвать министерство экологии и природопользования Подмосковья к началу активных действий, направленных на рекультивацию полигона. Кроме того, жители хотят потребовать от правоохранительных органов, в частности, серпуховской прокуратуры, привлечения к уголовной ответственности виновных в экологической катастрофе, страдают от которой более 100 тысяч человек.
Напомним, в Сети уже есть петиция, обращённая к Президенту России, связанная с требованием людей закрыть полигоны ТБО.
09 февраля 2017
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