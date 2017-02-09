Девять медалей за «драку»

Серпуховские спортсмены привезли с Всероссийского турнира по каратэ почти дюжину медалей

На турнир «Ярослав Мудрый» отправились девять человек в составе одной серпуховской команды от имени клуба генерала Маргелова. Девчонки и мальчишки от 8 лет до 21 года боролись в нешуточных схватка более чем со ста пятьюдесятью участниками.

Большинство из наших девяти бойцов уже имели опыт выступления на этом турнире. А вот для Виктории Настюк и Дарьи Федченко это оказались первые соревнования такого высокого уровня. Но спортсменки сумели показать отличные результаты: у Дарьи второе место в итоговом протоколе в программе соревнований «личное кумитэ», у Виктории - третье. Однако успешно выступили не только дебютантки - впервые в истории клуба все спортсмены привезли с Всероссийского турнира медали.

09 февраля 2017