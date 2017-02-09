Закинь удочку в Дракино

В эту субботу, 11 февраля на Острове Дракино всех любителей рыбной ловли ожидает большой сюрприз - фестиваль «Зимнее многоборье». В программе: дружеские рыболовные соревнования, отвесное блеснение, ловля жерлицами и на мормышку, поплавочная удочка, охота на форель, а также личное первенство, и состязания детских и семейных команд.

Специально для тех кто пришёл на праздник «без удочки», организаторы проведут лотерею «Счастливый рыболов» и праздничную ярмарку, на которой можно будет прикупить рыбу, рыболовные снасти, снаряжение, приманки и сувениры.

Из активных развлечений гостям будут доступны катание на воздушном шаре, конная джигитовка, конкур, красочные выступления наездников, покатаушки на санях, запряженных северными хаски и лошадьми, снегоходах и хороводы вокруг костров. А что бы никто ни замерз - вкуснейшие русские кислые щи с осетриной, рыбка жаренная, пареная, копченая, пироги и растегаи от Парка Дракино.

Место проведения : Серпуховский район, Осторов Дракино.

Время проведения: с 8.00 и до захода солнца.

Важно: для участников необходима предварительная регистрация на сайте

09 февраля 2017