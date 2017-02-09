Найди время заглянуть к своему доктору

Единый день диспансеризации пройдёт на селе 25 февраля. «Серпуховская районная поликлиника», а так же поликлиника посёлка Пролетарский, Липиц и амбулатория в Большевике будут открыты с 8.00 до 14.00.

Под диспансеризацию в 2017 году попадают те, кто родился в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годах.

Диспансеризация населения - одна из обязательных процедур стационарного обследования, которой подлежат лица старше 21 года. Следующую процедуру тщательного стационарного обследования, после окончания диспансеризации в этом году, амбулаторный пациент имеет право пройти спустя три года после выписки.

В случае, если год вашего рождения на одну единицу большего ближайшего к нему из перечисленных лет, то диспансеризацию вы сможете будет пройти в 2018 году, если же на год меньше - то в 2019.

09 февраля 2017