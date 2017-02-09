Меняется механизм выборов в общественные палаты

С 1 марта в Московской области начнется формирование новых составов муниципальных общественных палат. Об этом напомнила начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещёва. Она же отметила очевидный факт, что позиции администраций и общественных палат не всегда совпадают. Во многом поэтому властные структуры старались повлиять на выбор кандидатов в ОП.

Чтобы избежать внешних давлений, первое, что будет предпринято - пункты приёма документов для избрания в члены муниципальных общественных палат будут находиться не в администрациях муниципальных образований, их адреса сообщат позже. Откроются они с 1 марта.

Уже принято решение отказаться от интернет-голосования за членов муниципальных ОП в связи с возможными накрутками. Об этом заявил журналистам председатель Общественной палаты Подмосковья Шота Горгадзе. «Я считаю не очень удачным проект интернет-голосования, когда можно с помощью современных технологий накручивать голоса. Этот способ выборов на сегодняшний день не зарекомендовал себя как объективный», - отметил он.

С 1 апреля начнётся обсуждение выдвинутых кандидатов на общих собраниях представителей общественности. С 26 апреля пройдёт Единый день голосования по выборам кандидатов в члены ОП. К 1 мая будут составлены рейтинговые списки кандидатов по всем муниципалитетам. Механизм отбора и утверждения членов общественных палат муниципальных образований следующий: треть от состава палаты утверждает губернатор Московской области, треть - Совет депутатов муниципального образования, треть - Общественная палата Московской области.

Подготовка к выборам в ОП уже началась. В Пущине об этом объявил глава города Иван Савинцев. «Мы сделаем все максимально открыто, привлечем, всех желающих», - подчеркнул он. И напомнил, что численность общественной палаты Пущино 21 человек.

09 февраля 2017