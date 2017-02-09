12 лет за пожалуйста. Часть четвёртая

Серпухович Роман Радыванюк осуждён по «грязной» статье на длительный срок за преступление, которое, по показаниям свидетелей, не совершал

ЧАСТM ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«РОМАНОВА ХОТЕЛА ЗАВЛАДЕТЬ КВАРТИРОЙ»

Осознав, что произошло на самом деле, Юлия также написала апелляционную жалобу с просьбой пересмотреть дело Романа.

«Я совершила преступление, так как меня обманула Романова Елена - мать моего бывшего молодого человека Романова Романа. Она, зная о том, что меня насиловали и что я очень боюсь в этом плане за своих детей, надавила именно на это, скажем так, больное место с целью завладеть моей квартирой. По рассказам её сына, Романовы и ранее проделывали такие махинации с чужими квартирами. Она оклеветала Радыванюка в изнасиловании моей дочери, так как он мешал ей в достижении цели.

После убийства, о котором Романова была в курсе, она запрещала мне приезжать домой, не давала номер оперативного отдела, скрывала показания об изнасиловании, хотела посадить Радыванюка, также обвинила его в отделе полиции в убийстве отца.

Через несколько дней, уже находясь в СИЗО города Серпухова, я узнала, что маме сожгли дом (под Костромой, - Прим. ред.), а её адрес знал только один человек - наш с Еленой общий знакомый. Именно его при мне она просила незаконным образом переделать документы на квартиру - она незаконно завладела документами на недвижимость, которую снимала до того, как стала проживать у меня. И он согласился.

Когда Роман с сотрудниками полиции пришёл в квартиру за вещами, увидел, что всё в квартире перерыто, что в документах копались. Я считаю, что Романова искала мои документы о собственности на квартиру.

Своему доверенному лицу Самойлову А.С. я сказала, чтобы он выгнал Романову и сдал квартиру, чтобы хоть как-то финансово помочь моей матери, оставшейся одной с тремя несовершеннолетними детьми, да ещё и без жилья. Он не мог выгнать Елену несколько месяцев, ему звонил её сын и какие-то люди, представлялись адвокатами, угрожали, говорили, что квартира принадлежит Романовой. Благодаря сотрудникам полиции, он её всё-таки выгнал. Уезжая, она исписала все стены и мои фотографии проклятьями. Мама боится жить в этой квартире, а я боюсь за неё и детей.

Моя дочь говорит, что Радыванюк её не трогал, что они с тётей Леной договорились так сказать. Следователю, который был до Кадына С.И., при первой даче показаний, в конце, она тоже говорила: «Меня тётя заставила сказать», но эти слова не внесли в протокол.

Успокоившись и всё обдумав, я ужасаюсь от того, что произошло. Убит невиновный человек, не виноватый ни в чём мужчина, потерявший отца, - за решёткой. Мои дети остались без матери, моя мама - одна с тремя детьми. А Романова на свободе, дальше творит свои грязные делишки, портит людям жизнь, ломает судьбы. Я прошу отпустить невинного человека, Романа Радыванюка, и привлечь к уголовной ответственности Романову Елену.

Всё это я рассказала следователю Кадыну С.И., со слезами на глазах просила разобраться в ситуации, но он написал в показаниях другое, не взял мои слова во внимание, предвзято отнёсся ко мне и моим показаниям, вёл дело с выгодой для себя, заставлял идти против Радыванюка, угрожая сроком, поскольку я дала неправдивые показания на суде. Я хочу дать отвод следователю Кадыну С.И».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

09 февраля 2017