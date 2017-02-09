Билет в музей для пенсионеров станет дешевле

Серпуховский историко-художественный музей готовит специальную акцию для людей старших поколений. Для пенсионеров с 1 марта вдвое снижают цену на входной билет. Вместо 100 ₽ он будет стоить 50 ₽. Но чтобы скидка действовала, надо прийти в музей до обеда, с 10 до 13 часов, кроме понедельника и вторника.

Стоит знать, что входной билет позволит знакомиться с экспозицией самостоятельно. Экскурсионное обслуживание в стоимость не входит.

 

09 февраля 2017



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