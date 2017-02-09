Отец Фотий - суперзвезда

Корреспондент «Оки-инфо» побывала на самом необычном за последние годы концерте в ДК «Россия». Часть первая

Боровский «Боголепс»

Удивить чем-то современного человека весьма непросто, особенно в мире искусства и шоу-бизнеса. Чего мы только не видели на голубых экранах, как только не боролись за наше внимание исполнители. Полуголые красотки, шепелявые здоровяки без зубов, пришельцы из космоса, развесёлые бабульки, даже женщина с бородой - кажется, мы видели всё.

Но то, что наблюдали в прошедшую субботу зрители ДК «Россия», выходило за границы привычного. Представьте, на сцене, со всех сторон декорированной серпами и молотами, стоит в рясе благообразный молодой монах - и чистейшим тенором поёт песню рок-группы «Scorpions». И ты одновременно переживаешь драму рок-баллады, поражаешься красоте академического звучания, испытываешь трепет перед представителем духовенства.

Насельника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря отца Фотия, в миру - Виталия Мочалова, страна узнала после того, как осенью прошлого года он принял участие в слепых прослушиваниях на шоу Первого Канала «Голос». Почти сразу на чистый голос певца обернулся один из самых эксцентричных наставников - Григорий Лепс. Обернулся - и замер, открыв рот. На сцене стоял, заметно волнуясь, молодой монах в соответствующем облачении. Лепс попытался было пошутить, мол, не слабо ли вам спеть, к примеру, «Рюмку водки». Фотий только по-детски улыбался. Точно так же он улыбался, когда тур за туром наставник и зрители оставляли его в проекте, когда он получил прозвище «Боголепс» и когда в финале ему отдали свои симпатии 76 процентов телезрителей. Кто-то едва не крестился на экран, кто-то остался недоволен результатами проекта. Говорили, что всё было решено заранее, что монах-певец - это полусказочная фигура, которая должна как-то реанимировать нашу национальную гордость и отвлечь от реальных проблем. Разговоры стихли, а иеромонах Фотий продолжил свой путь в музыке, не отказываясь и от духовного служения. В прошлую субботу он впервые посетил с концертом Серпухов. Как выяснилось на выступлении, не только с концертом, но и вообще - впервые.

На сцене с рыжей бестией

У нас поющего священника ждали трепетно - об этом свидетельствовал полный зал. Цены на билеты - на уровне коллег по «Голосу», чуть выше, чем, например, у монастырского хора, но ниже, чем у Надежды Кадышевой, которая «зажигала» на этой сцене накануне. В зале - почти одни представители среднего и старшего возраста, преимущественно - интеллигентные дамы. Благородная седина красиво блестит под лучами софитов. Здесь нет, кажется, ни одного депутата, кроме директора «России» Юрия Бордачёва, и вообще зрителей будто телепортировали сюда с вечерней службы в каком-нибудь намоленном храме.

Концерт начинается с сольного выступления пианистки Анастасии Гончаровой - очаровательной девушки с копной рыжих волос и прекрасными руками. Ай да отец Фотий - выбрал себе в аккомпаниаторы воплощение соблазна. Попурри из классических произведений постепенно настраивает зрителей на нужный лад - вот на сцене появляется Отец Фотий. Он невысок, упитан, облачён в ту самую тёмно-синюю рясу, в которой пел на «Голосе».

Кожаный пояс украшает металлическая пряжка. Длинные тёмные волосы забраны в хвост. Начало концерта - и один из самых мощных его аккордов - песня Окуджавы «Пока земля ещё вертится» - прошибает чуть не до слёз. И следом, в ту же цель, летит «Монолог» Марины Цветаевой. Дальше - больше. «Город, которого нет» Игоря Корнелюка, «Свет» Сергея Трофимова и «Роза красная» Филиппа Киркорова звучат из уст Фотия так интеллигентно и одухотворенно, что за пару минут начисто забываешь, кто пел эти песни раньше, в каких перьях и по какому случаю. Да и сам батюшка, похоже, от души наслаждается красивой музыкой и возможностями своего голоса, без оглядки на какие бы то ни было предрассудки. Теноровая «Памяти Карузо» как будто написана специально для него, и он охотно поддаёт мощи в последнем припеве, словно соревнуясь с незабвенным Лучиано Поваротти. Попытка кажется самонадеянной, но он выпевает всё чистейше и с мягкой улыбкой принимает овации. Когда Фотий во втором отделении без лишних пояснений объявляет песню из репертуара бунтаря Фредди Меркьюри, с галёрки раздается мужской шепот: «Отец Фотий жжёт!». И это цветочки, следом были хиты Майкла Джексона и группы «Scorpions» вперемежку с любовными балладами на испанском и итальянском, русскими романсами. Что бы он ни пел, Фотий всегда почти неподвижен, только серьёзные вдумчивые глаза так и сверкают на бледном, почти юном лице. После двух часов концерта отпускать Фотия не согласились, спровоцировали спеть на «бис». Прощальную «Горницу» пели всем залом, стоя, как на службе, и хлопали с такой теплотой, что даже скромняга Фотий напоследок послал в зал несколько воздушных поцелуев. Неизвестно, давал ли настоятель Боровского монастыря благословение на такое проявление чувств, но зрителям оно точно пришлось по душе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

09 февраля 2017