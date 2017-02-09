Недовольные губернатором Андреем Воробьёвым доберутся до «Космоса»
В столице пройдёт конгресс «Местная демократия и региональная автократия»
Конгресс местного самоуправления «Местная демократия и региональная автократия» состоится 20 февраля в 18.00 в Большом зале конгрессов гостиничного комплекса «Космос» (Москва).
В мероприятии примут участие представители различных городов и районов Подмосковья, выступающие за сохранение в столичном регионе действующей многоуровневой системы управления, за сохранение института городских и сельских поселений и против повсеместной урбанизации, проводимой губернатором Андреем Воробьёвым, его правительством и Мособлдумой.
На конгрессе также будут подняты вопросы ущемления прав жителей, лишённых возможности избирать и быть избранными (в 2016 году власти Подмосковья отобрали у граждан права выбирать мэров). Не обойдут стороной и проблемы экологии (горящие свалки, переполненные полигоны ТБО, замусоренные берега рек), массовой застройки высотками городов, примыкающих к столице, миграции, нецелевом расходовании средств властями региона (PR, финансирование частных медиа-структур, разрастающийся аппарат правительственных структур).
Также участники конгресса обсудят общие для всех муниципалитетов болевые точки (ЖКХ, недофинансирование, рост количества бедных, ухудшение инвестиционного климата, отъём полномочий у органов местного самоуправления).
Организатором конгресса выступает общественная организация «Гражданский форум местного самоуправления», который ранее уже проводил в Серпуховском районе Форум местного самоуправления.
Подробности можно уточнить по телефону 8-985-256-20-16.
09 февраля 2017
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