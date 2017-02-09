На приём к омбудсмену
Уполномоченный по правам человека в Серпухове и Серпуховском районе изменил график приёма граждан. Теперь приём жалоб на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и государственных служащих будет производиться по адресу: улица Советская, 88 (здание администрации), в кабинете № 134-а, по понедельникам с 10.00 до 14.00 и четвергам с 14.00 до 18.00. Дополнительная информация по телефонам: 75-42-39; 8-926-162-94-08.
Для справки: 5 ноября 2015 года новым представителем уполномоченного по правам человека в Московской области по Серпухову и Серпуховскому району была назначена Ирина Котова.
Ирина Вячеславовна Котова, коренная серпуховичка, окончила с отличием Московский институт управления имени Орджоникидзе (финансист). Более 25 лет работала в органах исполнительной власти Московской области, какое-то время возглавляла Серпуховский отдел управления областного казначейства министерства финансов Московской области. Замужем, есть дочь.
10 февраля 2017
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