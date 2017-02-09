Выбираем кухонную мойку

Все нюансы выбора кухонного атрибута

Одним из существенных предметов, который должен быть на любой кухне, является мойка. Казалось бы, выбрать ее очень просто, но когда в реальности потребитель сталкивается с покупкой, то возникает множество вопросов. К примеру, на что обратить внимание, какой размер должен быть, из какого материала она должна быть изготовлена. Специалисты магазина «Ультра» помогут вам разобраться с выбором кухонных моек и ознакомят со всеми преимуществами этого кухонного атрибута.

Кухонные мойки: как сделать выбор

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Популярностью в нашем магазине пользуются мойки из нержавейки. Во-первых, это качественный материал, во-вторых, подойдет под любой дизайн интерьера, а в третьих, оптимальная цена. Ухаживать за мойкой из нержавеющей стали просто, можно во время чистки раковины использовать любые моющие средства. Также у нас вы найдете широкий ассортимент, сможете выбрать изделия разной формы, с гравюрой и рыхленной поверхностью.

Благодаря нашему магазину вы сможете подобрать для своего интерьера кухонную мойку из чугуна. Она прослужит вам длительный промежуток времени, стоит недорого, а ухаживать за ней очень просто.

Большинство раковин после определенного периода эксплуатации содержат на своей поверхности разводы, пятна, налет. Если вы хотите этого избежать, тогда рекомендовано приобрести изделие из акрила. Кухонная мойка из данного материала зачарует своей гладкой поверхностью. Важно принять во внимание: если вы будете производить чистку акриловой кухонной раковины, то используйте только те моющие средства, которые в своем составе не содержат нефтепродуктов. Преимущество модели из акрила в том, что при появлении царапин, любые дефекты легко исправить. Для этого достаточно отшлифовать поверхность.

Популярностью сегодня пользуются кухонные мойки из камня. Чаще всего для их изготовления используется гранит или мрамор. Такая раковина смотрится богато, хорошо изолирует шум, качественная и прослужит долгое время. Поверхность хорошо чистится, не оставляя разводов и налета.

В нашем магазине вы сможете выбрать ту кухонную мойку, которая вам больше всего импонирует. Вас ожидает широкий ассортимент, помощь и консультация высококвалифицированного персонала, доступные цены и самое главное – качественный товар.

По материалам сайта http://www.s-ultra.ru/

Как выбрать гаражные ворота

От правильного выбора конструкции гаражных ворот зависит не только безопасность транспортного средства, но также удобство их использования. Поэтому, прежде чем заказывать такую конструкцию, необходимо ознакомиться с предложениями и соотнести требования со своими возможностями. При правильном подходе можно найти вариант, который будет удовлетворять всем условиям и гармонично дополнит отделку основного здания.

Виды ворот и их особенности

Если вас интересует продажа гаражных ворот, наиболее оптимальный вариант – сделать выбор в специализированной компании, занимающейся их изготовлением и предоставляющей различные типы ворот и возможности для их комфортной эксплуатации. Ассортимент популярных конструкций позволяет осуществить их выбор и оснащение дополнительными функциями в зависимости от необходимости.

Распашные

Самый привычный и достаточно надежный тип ворот, представляющий две распахивающиеся створки из листового металла. Главный недостаток такой конструкции – в обязательном наличии пространства для открывания. К тому же открыть их довольно проблематично в зимнее время после сильных снегопадов.

Откатные

Подходящий вариант, если необходимо сэкономить место. Надежные и простые для монтажа конструкции с высокой степенью защиты, действующие по принципу движения по направляющей каретке.

Складные

Изготавливаются по принципу гармошки, и больше всего подходят для промышленных помещений с большими проемами, или могут использоваться для гаражей на несколько автомобилей.

Подвесные

Похожи на откатные ворота с той разницей, что направляющая конструкция устанавливается над дверным проемом на кронштейнах. Оптимальный вариант для больших помещений.

Секционные

Один из самых прогрессивных и популярных типов ворот. Состоят из секций, которые передвигаются вертикально по направляющим и фиксируются под потолком. Такие ворота экономят место, удобны в эксплуатации, но требуют дополнительного обслуживания.

Необходимость калитки

Наличие калитки поможет продлить жизнь воротам, поскольку с ее помощью можно легко пройти в помещение без необходимости задействования основного механизма. С другой стороны, ее наличие требует дополнительных мер защиты от взлома. Установить такую калитку можно почти на любой вид конструкции, указав на необходимость ее наличия при заказе.

Автоматика

Такая функция, как автоматическое управление гаражными воротами, существенно облегчает жизнь. Установка автоматики возможна на конструкции любых типов. При этом важно оснащение автоматического устройства возможностью разблокировки при отсутствии электроэнергии.

Всё про котлы ACV

Всё большее количество наших сограждан задумывается над вопросом о приобретении отопительного котла. Особенно данный момент актуален для владельцев частных домов, в которых подключение к централизованной системе отопления невозможно. И многие специалисты рекомендуют приобретать котлы ACV – продукцию бельгийской компании, уже успевшей обзавестись хорошей репутацией на мировом рынке. Чем же отличаются изделия компании ACV от продукции прочих производителей? Какие виды котлов доступны нашим соотечественникам? И на что обратить внимание при их выборе? Об этом и поговорим.

Достоинства

Разработки компании ACV действительно обладают выгодными отличиями по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов. Отдельного внимания заслуживают следующие моменты.

Широкий модельный ряд позволяющий подобрать оптимальный вариант отопительного оборудования для помещений любых размеров. Демократичная ценовая политика. Котельное оборудование ACV стоит на порядок дешевле, нежели конкурентные изделия с аналогичным набором характеристик. Конструктивные особенности. Запатентованная компанией разработка внутреннего устройства котлов позволяет значительно увеличить производительность оборудования при меньшем расходе используемого для работы топлива. Доступность запчастей. Обслуживание котлов ACV обходится дешевле за счёт доступности запасных деталей и их более низкой, нежели у конкурентных аналогов, стоимости.

Все эти и некоторые другие моменты (компактные размеры, привлекательный дизайн и т.п.) обусловили популярность котельного оборудования ACV на отечественном рынке.

Виды

В зависимости от расположения котла вся продукция компании ACV делится на 2 вида:

настенное оборудование;

напольные отопительные котлы.

По типу используемого для работы топлива выделяют котлы:

электрические;

дизельные;

газовые;

комбинированные – модели, для работы которых можно использовать несколько видов топлива.

Отдельного внимания заслуживают пеллетные котлы – одна из последних разработок компании ACV. Такое оборудование работает на твёрдом биотопливе. Их приобретение – это один из наиболее прогрессивных и экономически выгодных способов решения вопроса о теплоснабжении вашего дома.

Исходя из конструктивных особенностей, котлы ACV делятся на:

одноконтурные, используемые только для отопления;

двухконтурные, которые снабдят ваш дом не только теплом, но и горячей водой.

Выбирая котельное оборудование ACV, следует учитывать довольно много факторов, таких как необходимая мощность, тип горелки, наличие температурной регулировки и пр. Разобраться со всеми параметрами вам помогут специалисты хорошего магазина.

Способы гидроизоляции

Каждый дом и сооружение нуждаются в хорошей гидроизоляции! Дожди, снегопады, подземные воды – всё это вредит фундаменту, кровле, и прочим защитным элементам дома. Как же лучше организовать гидроизоляцию?

Гидроизоляционные материалы всё больше расширяют свой ассортимент, и сейчас их уже столько, что простому человеку сложно разобраться, какой именно материал ему необходим. Прежде всего, следует определить, для какого вида работ он требуется – внутренних либо наружных.

Наиболее популярные материалы

На первом месте находятся рулоны. Этот материал был широко распространён в зданиях со старой планировкой, но и по сей день стабильно занимает востребованную позицию среди покупателей. Рулон – это картонная основа, которая пропитывается, защищающими от влаги, веществами. Как правило, рулоны применяются на горизонтальных поверхностях, для крыш и пола.

Не менее востребованной считается и мастика. Это, основывающийся на клеевом материале, пластичный состав, в котором есть добавление органических вяжущих веществ и дисперсионных наполнителей. Мастика применяется, когда необходимо осуществить заполнение швов и стыков между панелями.

На третьем месте – порошки. Специальные смеси, основывающиеся на цементе, включают в себя различные добавки: пластификаторы и отвердители. Порошки продают в сухом виде, а замешивать их необходимо прямо на месте где будут проводиться работы. Они обладают такими же качественными характеристиками, как и мастика, но есть и недостатки. Например, из-за особенностей консистенции, порошки нельзя применять в тех местах, которые подвергаются вибрациям и большим нагрузкам.

Типы гидроизоляции

Выбор гидроизоляционных материалов зависит от типа требуемой гидроизоляции.

Окрасочной гидроизоляцией называется тонкая плёнка, возникающая при окраске поверхности битумом, мастикой, лаком, краской и т. д. В эти материалы для окрашивания вводятся специальные гидроизоляционные вещества, такие как тальк, специальная известь и т. д. Из этой группы самыми эффективными считаются высокотехнологичный лак, и краска, основывающаяся на синтетических смолах и пластмассах.

Оклеечная гидроизоляция – использование специальных листовых или рулонных материалов. Эти материалы приклеивают посредством битумных мастик либо густых синтетических смол.

Когда необходимо обезопасить от пагубного воздействия влаги кирпичные, цементные или бетонные основания лучше выбрать обмазочный способ гидроизоляции. Такой способ актуален для обработки подвалов, бассейнов и т. п.

Под штукатурной гидроизоляцией подразумевается использование цементной штукатурки с добавлением минеральных наполнителей. Применяется для обработки ванных комнат, бассейнов и т. п.

Проникающей гидроизоляции отведена особая роль. Её считают одной из самых эффективных. Она лучше всех способна заполнить поры основания и вытеснять влагу на глубине до двух десятков сантиметров! Этот способ исключает необходимость в грунтовке поверхности, он способен ремонтировать трещины, увеличивать прочность бетона на 20% не нарушая воздухообмен. Такое покрытие является устойчивым к морозу.

Напыляемую гидроизоляцию наносят установками безвоздушного напыления, например, краскопультом. Таким образом, удаётся создавать на основании мембранное покрытие, оно может быть битумным, акриловым, полиуретановым. Этот вид гидроизоляции самый универсальный, потому что он защищает основание одновременно от влаги и от других химических веществ, оказывают антикоррозийный и антискользящий эффект, который будет действителен около 50 лет.

Когда тип гидроизоляции будет выбран, можно приступать к отбору материалов для гидроизоляционных работ. Для этого лучше посоветоваться со специалистами опытного магазина, например, такого, как компания «Кальматрон»!

07 февраля 2017