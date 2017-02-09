Жаловаться на неправильную парковку станут через приложение

Начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева рассказала о новом способе борьбы с нарушителями

Не секрет, проблема с парковками в городах Подмосковья стоит особенно остро. Количество автомобилей в регионе растёт. По оценкам аналитиков в Московской области насчитывается порядка 2,5 миллионов машин. Оставить свой автомобиль, чтобы не налететь на штраф, становится всё сложнее. Строить многоуровневые парковки, похоже, никто не собирается - пытаются бороться штрафами.

Дабы улучить эффективность этого инструмента, Госамтехнадзор заявил о скором появлении приложения «Народный инспектор». С помощью него житель сможет сообщить о нарушителе. Для этого необходимо снять видео и отправить его сотруднику Госамтехнадзора. Расширив таким образом штат своего управления, Витушева планирует сократить нарушения в этой сфере в несколько раз. Видеоматериал, доказывающий нарушение, может стать основанием для административного иска. Штраф за парковку на зелёных насаждениях варьируется от 1000 до 5000 рублей.

На этом весь функционал приложения не окончен. Через аналог «Добродела» планируется бороться с затянувшиеся уборкой и плохим содержанием дворов, в том числе с очисткой от снега и наледи в зимний период, навалами мусора, различными вопросами благоустройства.

«Опытная эксплуатация приоритетного проекта «Народный инспектор» будет начата уже в феврале и его внедрение позволит широко вовлечь общественность в процесс наведения порядка», - пояснила руководитель надзорного органа.

09 февраля 2017