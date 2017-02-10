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Социальные комментарии Cackle
Бегом в киоски!
Вышел новый номер «Оки-инфо»
Губернатор наступает на грабли генсека Хрущёва или насколько законна «административная реформа» Андрея Воробьёва? Елена Паткина потрепала нервы жителям Серпуховского района, а теперь за какие-то неизвестные заслуги пошла на повышение. Скандал: пациентов Серпуховской ЦРБ атакуют клопы. В Большевике несколько сотен многодетных семей получили бесплатное детское питание. Очередной розыгрыш от нашего издания, вас ждет море призов и приятных подарков. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске «Оки-инфо».
10 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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