Отец Фотий: «Победить гордыню - невозможно»

После концерта певец, несмотря на усталость, согласился ответить на несколько вопросов корреспондента «Оки-инфо»

НАЧАЛО

Впереди был ночной переезд в Белгород, поэтому он заметно спешил. Поклонники, робко потоптавшись в дверях зала, разошлись, лишь упорный маленький мальчик добился аудиенции с любимым исполнителем.

- Отец Фотий, у вас довольно насыщенная биография. Вы из Нижнего Новгорода, пожили в Германии, теперь - монах в Калужской области. Как так вышло?

- Да, я родился в Нижнем Новгороде, там же окончил школу, начал заниматься музыкой. Но в 16 лет, вместе с родителями ухал в Германию на постоянное место жительства. Это было решение моей семьи. Я тогда учился в музыкальном училище, хотел стать композитором, пришлось на время оставить занятия. В Германии прожил три года, пытался заниматься музыкой, прислуживал в православном храме. Там загорелся мыслью стать монахом. Но в Германии на тот момент не было ни одного православного монастыря, поэтому я решил вернуться ради своей мечты в Россию. Спросил благословения у своего тамошнего духовника, отца Евгения. Он посоветовался с правящим архиереем в Берлине, и тот рекомендовал Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Сказал, что там чудесный духовник, отец Власий. Я там никогда не бывал. Взял билет и поехал.

- Какое впечатление произвёл монастырь?

- Конечно, сам по себе Боровский монастырь очень красив, и расположен в прекрасном месте. В первые же дни я сделал серию замечательных фотографий, которые храню до сих пор. Это была зима 2005 года. Но долго расслабляться и наслаждаться красотами мне не пришлось - с головой окунулся в монашеское служение, в ежедневную рутину. Начал петь в монастырском хоре, вскоре меня отправили учиться пению к преподавателю в Москву...

- Вы часто в интервью употребляете слово «рутина». Монашеская жизнь настолько сложная и монотонная?

- Это просто наше слово такое «рутина», оно не несет ничего негативного. На самом деле, важно знать и понимать, для чего ты это делаешь. Не ставить послушание как самоцель, не делать из него культ. Да, господь призывает нас к послушанию, как отец своих чад, но не призывает отказаться от своей воли. Собственное «я» никуда не пропадает, своя воля ценна для Бога, не зря же он наградил нас ей. Поэтому мы должны очень правильно, разумно пользоваться этой свободой, чтобы любое послушание, пусть то исходящее от священника, или от твоего начальника, если ты мирской, не было актом пресмыкания. А чтобы ты видел смысл для себя и для ближних. А если мы служим ближнему, мы служим Богу. Преображать всё внутри себя - вот самое сложное и самое главное в монашестве. Наша рутина - это невидимая брань внутри себя, битва добра и гордыни. Исполняя указания легко и с радостью, человек борется со своей гордыней. Смирив её полностью, он становится почти святым.

- Но для творческого, поющего человека отказ от гордыни - сложнейшая задача...

- Да никто не может отказаться от гордыни целиком. Но есть грань между гордыней и гордостью. Гордость - это чувство собственного человеческого достоинства, и я бы не хотел совсем отказаться от неё. А над греховными проявлениями, над себялюбием я работаю и буду работать впредь.

- Известно, что в своей келье вы оборудовали звукозаписывающую студию. А как отнеслась к этому братия?

- Да я, знаете, не особо спрашивал... Так случилось стихийно. Это была моя глубокая потребность, а не какой-то сиюминутный каприз. Мне нужно было записывать песни, потому что люди очень хотели слушать меня в записи - подходили, просили. Стены кельи я отделал упаковками от яиц, которые брал в трапезной - чтобы звук не «гулял». А потолок отделал специальными панелями. Таким нехитрым способом добился неплохого качества звучания. Кое-какое оборудование мне подарили друзья, кое-что я купил. В келейной студии записал два диска с романсами, русскими песнями, духовными композициями.

- На вас не жаловались соседи? Голос-то громкий.

- Ну, монастырь - это всё-таки не многоквартирный дом. И стены потолще, а главное - люди смиренные, привыкшие к терпению. Ну и многие мне говорили, что даже рады слышать мой голос.

- Вас уже тысячу раз спрашивали о проекте «Голос». Как бы вы одним словом назвали тот период своей жизни?

- Чудо. Я ни на что не рассчитывал, не строил никаких планов, просто рискнул, отдался на волю Божию. Разумеется, предварительно получив благословение митрополита Калужского. И уже сам мой приход на «Голос» считаю победой.

- Сегодня вы пели песни популярных исполнителей. А они в курсе, что их произведения исполняет монах?

- Не знаю. Мне было бы приятно услышать их мнение. Например, Сергея Трофимова, которого я уважаю как музыканта. Кстати, автор музыки песни «Научите меня понимать красоту» звонил нам и говорил, что польщен, что его песня вошла в мой репертуар.

- Отец Фотий, сейчас в мире творится столько несправедливостей. Как не озлобиться, пропуская это через себя?

- А не нужно через себя ничего пропускать. Нужно сопереживать. Но, понимая, что мы ничего с этим поделать не можем, мы не должны терзаться. Этим мы только разрушим себя. События, происходящие в мире, конечно же, несут в себе несправедливость, противоречат закону добра и любви. Но, вместо того, чтобы быть пассивными наблюдателями, мы можем попытаться внести в жизнь свою толику добра. Быть добрей к близким, помогать нуждающимся, кормить животных - это то немногое, но необходимое, что может каждый из нас.

Интересный факт: с победой в «Голосе» иеромонаха Фотия поздравил лично патриарх Кирилл.

10 февраля 2017