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Социальные комментарии Cackle
Шестун расскажет правду
В понедельник глава Серпуховского района объяснит, почему до сих пор продолжает гореть полигон ТБО «Съяново-1»
В понедельник, 13 февраля, в час на дня в эфире радиостанции «Ока-ФМ» (107,2 FM) состоится прямой разговор в Александром Шестуном. Глава Серпуховского района ответит на вопросы радиослушателей и, в том числе, коснётся темы горящего полигона ТБО - пояснит, почему на самом деле его до сих пор так и не потушили и кто конкретно несёт за это ответственность. Не пропустите!
10 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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