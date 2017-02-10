Шестун расскажет правду

В понедельник глава Серпуховского района объяснит, почему до сих пор продолжает гореть полигон ТБО «Съяново-1»

В понедельник, 13 февраля, в час на дня в эфире радиостанции «Ока-ФМ» (107,2 FM) состоится прямой разговор в Александром Шестуном. Глава Серпуховского района ответит на вопросы радиослушателей и, в том числе, коснётся темы горящего полигона ТБО - пояснит, почему на самом деле его до сих пор так и не потушили и кто конкретно несёт за это ответственность. Не пропустите!

10 февраля 2017