В Росимуществе снова «подкузьмили» премьер-министра?

Главный талант ведомства - Елену Паткину, работавшую начальницей управления в Подмосковье, протолкнули в верхи

Весной прошлого года пост руководителя Росимущества страны занял Дмитрий Пристансков - один из высших менеджеров компании «Норникель». Он пришёл на смену Ольге Дергуновой, которая неоднократно обвинялась в криминале с самых высоких трибун. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже угрожала ей уголовной ответственностью, а Счётная палата России направила в её адрес около 20 предписаний об устранении нарушений в работе ведомства, 16 из которых так и не были выполнены.

Дело дошло до того, что сам премьер-министр страны Дмитрий Медведев не выдержал и 6 февраля 2015 года влепил Дергуновой выговор за неисполнение его поручений. И так совпало, что спустя два-три месяца, в апреле-мае, стало известно о дате вручения государственных премий менеджерам 10 лучших компаний за выдающиеся достижения в сфере туризма. Одна из премий досталась Борису Криводубскому, руководителю компании - инвестора Парка Дракино, который стал лидером туристического бизнеса в Подмосковье. Вручал её лично Дмитрий Медведев.

Тогда же в арбитражном суде, по поручению начальницы Росимущества, была начата грязная игра против лауреата госпремии. Как говорили в кулуарах дворца Фемиды, «месть премьер-министру» («Грязные игры Паткиной»). Закусив удила, поручение это по изъятию земель и сносу имущества Парка исполняла Елена Паткина - личная назначенка Дергуновой на посту территориального управления (ТУ) в Подмосковье. Кстати, когда последняя извлекала эту уже «замазанную» креатуру из Татарстана, ей вслед неслись проклятия тысяч жителей Казани, лишённых работы и привычных медицинских услуг. Партии и профсоюзы обвиняли Паткину в криминале на миллиарды рублей, а уголовные дела по её сделкам ещё не расследованы до конца.

Ответственным лицам стоило бы и сегодня обратить пристальное внимание как на прошлые заслуги Паткиной, так и особенно на судебный процесс против Парка Дракино. С одной стороны - неправомерный иск был высосан из пальца, а готовился и подавался, как видно, в страшной спешке (к дате награждения?). Ведь в суде со всей пугающей очевидностью пункт за пунктом было доказано, что у адвокатов Росимущества не было ни одного доказательства, ни одного аргумента, ни одного достоверного документа, чтобы хоть как-то подтвердить свою позицию. Даже на сроки давности наплевали. В то же время ответчики выложили на стол судьи, образно говоря, гору доказательств своей правоты и законности всех сделок.

С другой стороны - сроки, совпадающие с наградой Парка, а также личной вовлечённостью в эту процедуру Дмитрия Медведева, который вслед за Матвиенко уже формально серьёзно подорвал позиции Дергуновой. В этой интригующей ситуации всю эту возню вокруг Парка, устроенную ею, многие восприняли, как создание возможности главе Росимущества вести свою ответную «игру» по дискредитации премьер-министра. Правда, Борис Криводубский эти планы невольно поломал, когда во время вручения премии на всю страну заявил о попытке незаконного рейдерского захвата лучшего в Московской области туристического центра.

Но бросающаяся в глаза канва событий, о которой обоснованно говорят участники процесса, сегодня (после поражения Росимущества в суде и одновременном увольнении Дергуновой - по подозрению в коррупции) отступает на второй план. Авансцену занимает Елена Паткина, сыгравшая во всей этой неприглядной истории главную роль. Её методы вполне могут шокировать людей, далёких от судебных тяжб.

Паткина, имея право и обязанность провести досудебное разбирательство в соответствии с административным регламентом, не прибегла ни к претензии, ни к законной проверке. Как видно, она справедливо полагала, что их результаты покажут, что причин для иска нет. И по ходу дела, действительно, было установлено, что и дела-то как такового и не было бы, если бы чиновница не нарушила установленный в ведомстве порядок.

Также в духе «чёрного пиара» Паткина провела настоящую кампанию клеветы в регионе. На бланке Росимущества с печатью ведомства она по списку делала рассылку письма, в котором пыталась уничтожить репутацию ответчиков, в создании которой участвовал и премьер-министр. Помогал ей в клевете её подельник, заместитель Дергуновой - Василий Гаршин, осуждённый за коррупционные шашни. Однако, чтобы как можно дольше затянуть процесс, её представители доходили даже до угроз в адрес судьи. С её же лёгкой руки они пошли на подлог и фальсификацию доказательств («Фальсификаторы из Росимущества подделали документы»).

В одной из статей, опубликованных в «Оке-инфо», говорилось, что «срок давности по их деяниям ещё не истёк, и есть надежда, что новый глава Росимущества Дмитрий Пристансков со знанием дела подойдёт к информации о кадрах, которые позорят не только честь ведомства, но и государства. Но, как видно, обстоятельства сложились не в его пользу. На днях стало известно, что Паткина назначена одним из его замов.

Зная, как она «поработала» в Татарстане и Подмосковье («Досье на Паткину получается тяжёлым»), разорив ряд успешных предприятий и нанеся вред природе (за что в суде её как должностное лицо уличили в попрании закона и оштрафовали), можно быть уверенными, что теперь земельные вопросы во всей России будут решаться в соответствии в соответствии с её опытом попытки рейдерского захвата Парка Дракино. А с учётом того, что она успела перетащить в Москву чуть ли весь свой штат из Татарстана, помощников у неё будет достаточно.

Правда, с учётом участия в интригах Дергуновой и методов самой Паткиной, её персона может представлять опасность и для коллег по службе, и для начальства. Очень рискованно даже временно ставить у руля такого ведомства, как Росимущество, человека, интересы которого мало напоминают заботу об увеличении доходов страны и государственном имуществе.

10 февраля 2017