Отгадай загадку - получи подарок!
«Ока-инфо» начинает розыгрыш ценных призов
Не нарушаем традиций и поздравляем всех мужчин и женщин с наступающими праздниками: 23 февраля и 8 марта. Мы приготовили для вас ценные призы от наших спонсоров, но для того, чтобы их получить, вам нужно отгадать наши загадки.
Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете мужчин и женщин, так или иначе связанных с газетой «Ока-инфо». Это и будет темой наших загадок.
Условия: в №3 от 30.01.2017 и №4 от 03.02.2017 вышли первые вопросы, в следующих двух номерах вы также найдёте вопросы и подсказки на заданную тему. Для получения приза необходимо отгадать пять загадок, опубликованные в №№ 3-7. Ответы принимаются до 28 февраля на электронную почту: oka-reklama@mail.ru
1 марта все правильно ответившие получат приглашение на участие в розыгрыше призов, который состоится 3 марта. Без подарка никто не останется!
На этой неделе вы должны понять, о ком идет речь?
1. Она засветилась на Первом канале, и её защищала Надежда Бабкина.
2. Он руководит местными актерами, а также признался в любви к советской драматургии.
3. Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, начавший свой концерт в прошлую субботу с песни рок-группы.
11 февраля 2017
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