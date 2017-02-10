Отгадай загадку - получи подарок!

«Ока-инфо» начинает розыгрыш ценных призов

Не нарушаем традиций и поздравляем всех мужчин и женщин с наступающими праздниками: 23 февраля и 8 марта. Мы приготовили для вас ценные призы от наших спонсоров, но для того, чтобы их получить, вам нужно отгадать наши загадки.

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете мужчин и женщин, так или иначе связанных с газетой «Ока-инфо». Это и будет темой наших загадок.

Условия: в №3 от 30.01.2017 и №4 от 03.02.2017 вышли первые вопросы, в следующих двух номерах вы также найдёте вопросы и подсказки на заданную тему. Для получения приза необходимо отгадать пять загадок, опубликованные в №№ 3-7. Ответы принимаются до 28 февраля на электронную почту: oka-reklama@mail.ru

1 марта все правильно ответившие получат приглашение на участие в розыгрыше призов, который состоится 3 марта. Без подарка никто не останется!

На этой неделе вы должны понять, о ком идет речь?

1. Она засветилась на Первом канале, и её защищала Надежда Бабкина.

2. Он руководит местными актерами, а также признался в любви к советской драматургии.

3. Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, начавший свой концерт в прошлую субботу с песни рок-группы.

11 февраля 2017