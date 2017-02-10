Кровососы вместо лечения

Пациентов Серпуховской ЦРБ атакуют эктопаразиты

Два-три столетия назад антисанитария в больницах была делом обыденным. Пациенты, находясь на стационарном лечении, получали целый букет новых заболеваний связанных с недостаточной санитарной обработкой больничных палат. Казалось бы вши, клопы и крысы остались в далёком прошлом, современная система здравоохранения не должна допускать таких инцидентов.

К сожалению, история с которой обратилась в редакцию «Оки-инфо» пациентка терапевтического отделения №3 серпуховской ЦРБ, убеждает нас в обратном. Женщина просила не указывать её фамилию, так по состоянию здоровья ей ещё неоднократно придётся возвращаться в это заведение, поэтому мы будем называть её просто Ирина.

Ориентировочно в 20- х числах января Иарина поступила в центральную районную больницу, её определили на стационарное лечение в третье терапевтическое отделение. Через несколько дней одна из женщин, находившаяся в палате вместе с Ириной, обнаружила в своей постели... клопов. После чего медперсонал отделения попросил всех больных написать заявление о том, чтобы их отпустили домой на выходные. В период отсутствия посетителей, работники учреждения своими силами провели санитарную обработку палаты от кровососущих насекомых.

В понедельник больничные койки вновь стали заполнятся постояльцами, но вернулись не все. Некоторые из больных предпочли прервать лечение, чтобы не оказаться в «клоповнике». Ирина обратилась к лечащему врачу, попросила выписать её и объяснить причины произошедшего. По словам доктора, вины работников отделения в этом нет, а источник возникновения клопов - сами посетители, которые занесли паразитов. Никаких вразумительных объяснений по поводу провидимых комплексных санитарных и дезинсекционных мероприятий в помещении женщина тоже не получила.

Сложившаяся ситуация вынудила Ирину отказаться от лечения и отправиться домой. В страхе, что она могла принести эту заразу в собственный дом, женщина сожгла всю свою одежду, которую носила в больничной палате.

По имеющимся в нашей редакции сведениям, после самостоятельной дезинсекции палаты медицинским персоналом, в которой лежала Ирина, случаи обнаружения очагов размножения паразитов повторились.

Первым делом, для выяснения обстоятельств, мы обратились к главному врачу ЦРБ Олегу Зиновьеву:

- Я не понимаю о чём вы говорите. Какие клопы? В нашей больнице это исключено. У нас есть все необходимые документы, подтверждающие, что мы регулярно применяем необходимые меры по борьбе с паразитами. Скорее всего вы обладаете недостоверными сведениями, - парировал главврач и повесил трубку.

Заведующий хозяйственной частью ЦРБ Александр Баталов, тоже не стал долго разговаривать и сообщил, что всю необходимую информацию по дезинсекции и дератизации, проводимой в больнице, мы сможем найти на сайте госзакупок.

Обратившись к интернет-порталу, мы обнаружили только одну закупку от 23 марта 2016 года, заказчиком которой является Серпуховская ЦРБ. По условиям которой, ежемесячные услуги по дератизации и дезинсекции помещений обособленных учреждений ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» в период с марта по декабрь 2016 года проводят две компании: «Унитарное предприятие «Центр дезинфекции Серпуховского района» и ООО «Эко Фортуна». Общая сумма контракта 410000 рублей. В приложенной документации был представлен адресный список помещений принадлежащих ЦРБ в которых была произведена обработка, в числе которых и терапевтическое отделение №3.

Заметим, что по условиям договора, последная обработка была проведена в середине декабря 2016 года. Информацию о исполнителе услуг по обеззараживанию помещений в 2017 году найти так и не удалось.

Мы связались с директором «Центра дезинфекции Серпуховского района» Любовью Третьяковой:

- Наша компания производила ежемесячную обработку зданий ЦРБ с марта по декабрь прошлого года, согласно договора. В основном работы были направлены на предотвращение появления мух, тараканов, и грызунов.

- Обработка против клопов входила в перечень услуг?

- Да, они неоднократно подавали заявки на разовые обработки помещений от постельных клопов. У нас такие услуги идут как дополнительная опция. Это весьма специфичная процедура. Во-первых, это влажно-ядовитая обработка, для проведения которой надо удалить всех из здания. Потом провести влажную уборку и проветрить помещение. Во-вторых, в условиях стационара это практически невозможно. Нас вызывали для обработки отдельных помещений, дезинсектицировать здание полностью технически сложно. Потом у клопов есть такая особенность, они в прямом смысле спасаются бегством от яда, переселяясь в другие, не обработанные комнаты, а потом возвращаются. С ними бороться очень тяжело. Чтобы решить эту проблему окончательно, надо закрывать всё отделение больницы на несколько дней.

Мы сообщили Любови Владимировне, что пациенты вновь стали жаловаться на на то, что в терапевтическом отделении завелись клопы.

В этом нет ни чего удивительного. Не только в больнице, в городе и в целом по стране идёт эпидемия клопов. Только об этом молчат, не информируют население. В Серпухове давно такого не было, чтобы обращения по обработке многоквартирных домов от этих кровососущих насекомых поступали к нам практически каждый день. Люди зачастую стесняются признаться в этом, стараются справиться своими силами, а клопы просто перебегают из одной квартиры в другую, а потом заражается весь дом.

Следующей инстанцией, куда мы обратились - Роспотребнадзор. Глава серпуховского территориального отдела Лариса Танаева, была откровенно удивлена такой информации:

- Скажу честно, вы меня огорошили такой новостью. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 они обязаны при эксплуатации помещений проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием здания, по уничтожению насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация). По нашим сведениям ЦРБ регулярно это делает. К нам в управление не поступали жалобы от населения. Справедливости ради, попрошу вас направить к нам обращение, что бы у нас было письменное обоснование для проверки этого факта, после которой мы уже сможем его подтвердить или опровергнуть. (Редакция «Оки-инфо» просит считать данную статью публичным обращением в Роспотребнадзор с просьбой провести соответствующую проверку).

К сожалению, клопы пусть и неприятное, но всё же меньшее из зол, с которым сталкиваются посетители государственных медицинских учреждений серпуховского региона. После того как здравоохранением перешло в ведение властей Подмосковья, а район и город утратили над этим какой-либо контроль, число жалоб по различным причинам возросло в разы. «Медицинских» проблем стало больше, решать их почему-то не спешат. Отсутсвие оборудования, лекарств, плохое питание, очереди к врачу, отсутствие врачей и некачественное медобслуживание, - вот основные проблемы с которым всё чаще сталкиваются пациенты.

11 февраля 2017