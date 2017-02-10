Можно ли купить здоровье?

Как эффективную методику лечения превратили в инструмент выкачивания денег

В данной статье речь пойдёт о Центре доктора Бубновского в Серпухове. Многие в нашем городе читали книги профессора доктора медицинских наук Сергей Бубновского и смотрели передачи с его участием по федеральным телеканалам. Остеохондроз, грыжа позвоночника, артриты и артрозы с помощью его методики - современной кинезитерапии - успешно лечатся. Пять лет назад в Серпухове тоже открылся Центр Бубновского и горожане устремились туда для избавления от болей в спине и суставах. И действительно первые годы работы было много положительных отзывов и выздоровевших пациентов.

Со временем качество услуг стало снижаться, а цены расти. Мы созвонились с представителями Сергея Бубновского и получили ответ, что в Серпухове деятельность ведёт независимое юридическое лицо ЗАО «НИИ Кинезитерапии и физической реабилитации» и влиять на цены и качество услуг сам Сергей Бубновский не может.

Мы решили разобраться в ситуации поговорили с нескольким пациентами и бывшим сотрудниками ЗАО «НИИ Кинезитерапии и физической реабилитации», которая и есть Центр доктора Бубновского в Серпухове.

(Справка: аббревиатура «НИИ» в названии, используется для создания статуса научно-исследовательского института, а на самом деле никак не расшифровывается и ровным счетом ничего не значит.)

Вот отзывы, которые мы собрали от бывших сотрудников и пациентов.

Любовь У.: занималась в Центре с самого открытия в течение двух лет, боли прошли, стала чувствовать себя лучше, но цена стала не подъёмной, она выросла почти вдвое, а хорошие специалисты стали уходить пришлось прекратить занятия.

Марина К.: у меня в Центре доктора Бубновского в Серпухове лечились родители. Прошли один цикл лечения, а в середине второго обострились боли в позвоночнике и родители пошли лечиться к неврологу медикаментами. В Центре нам сказали, что такое развитее событий возможно, но я считаю, что при лечении необходимо избегать возникновения боли. Уверена, что так получилось из-за недостаточного внимания со стороны инструкторов, которые не уделяли моим родителям время. Дали задание и пошли гулять. Не рассчитывают правильную нагрузку и не помнят, какие у кого ограничения по здоровью. Бардак! Халатность! Решили вернуть остатки средств, оплаченные за второй цикл терапии, что не доходили. Нас мурыжили - заставляли идти к врачу - без врача оснований для возврата денег нет, на звонки не отвечали и не перезванивали, направляли к врачу не в тот центр не по тому адресу. Всё как специально путали и тянули время и нервы трепали. Договор наш не нашёлся. Вернуть на банковскую карту деньги не могут - только наличными. Ездили к ним как на работу, оформили в итоге возврат - но не весь. В общем - куча потраченных нервов и времени, при этом ожидания от применения методики не оправдались.

Изабелла М.: работала в Центре инструктором-методистом более двух лет, но со временем руководство потеряло желание лечить людей и переключилось лишь на выкачивание денег из пациентов, прикрываясь действительно уникальной методикой и именем Сергея Бубновского.

Андрей А.: работал в Центре Бубновского более трёх лет, очень тяжело было доказывать руководству, что нельзя вводить плановые показатели по оплате пациентами лечения. Необходимо концентрироваться на выздоровление людей - это главное. Меня не слышали - пришлось уволиться. Таких как я ушло много и в основном это были самые лучшие специалисты врачи и инструкторы-методисты по кинезитерапии. Очень жаль - люди нам доверяют, а руководство не заботиться ни о сотрудниках, ни о пациентах.

Подводя итог можно констатировать печальную ситуацию, когда эффективную методику лечения можно превратить в инструмент выкачивания денег из населения, наживаясь на проблемах и болезнях людей. Очень надеемся, что ситуация измениться и серпуховичи смогут получать квалифицированную медицинскую помощь не переплачивая за неё и в полной уверенности, что им не навредят. А ведь принцип «Не навреди!» старейший в медицине, сформулированный ещё Гиппократом.

11 февраля 2017