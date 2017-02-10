Куда навострить лыжи?

Как превратить фобию в хобби за одну поездку

В городе и районе есть с десяток мест, облюбованных лыжниками. Несомненно, особняком среди них стоит спортивная база «Красные крылья». В соцсетях можно найти сотни снимков оттуда, а горожане всего после нескольких поездок становятся поклонниками этого места. Нередко тут можно встретить и жителей Чехова. Мы решили выяснить, что же заставляет людей приезжать в Васильевское. Наш корреспондент отправился на место и оценил все плюсы лыжной трассы.

Сотка в сутки

Если вы ни разу не были в «крылышках», знайте, найти это место просто. Сворачиваете на Васильевское, проезжаете сквозь поселение и по правую руку увидите спортивную базу. Вы на месте, далее смело идите в сторону сруба на пересечении всех дорожек. Внутри у стойки ресепшна любезные администраторы расскажут об услугах и лыжном прокате. Арендовать трассу на сутки можно всего за 100 рублей, но это при условии, что вы захватили с собой спортивный инвентарь - лыжи, палки, ботинки. Если же вы хотите взять всё это в аренду, будьте готовы раскошелиться на 300 рублей за час.

После соблюдения всех формальностей вас проводят на старт трассы, которая имеет два маршрута. Первый - туристический, специально для любителей и новичков. Второй маршрут более продвинутый, со склонами и подъёмами, множеством петель - это тренировочная трасса, предназначенная для спортсменов ДЮСШ «Зубрёнок» и опытных лыжников. Витиеватая дорожка пролегает через лес, ручей и поле, открывая превосходные виды на базу. Превосходная широкая трасса для конькового хода, где спокойно разойдутся два, а то и три лыжника. Вдоль основной дорожки бежит хорошо прорезанная лыжня под классический бег.

Зайцев - ловят

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, сколько труда вложено в подготовку такого объекта. Общая протяжённость трассы - чуть более девяти километров, за каждым из которых ежедневно ухаживают сотрудники базы.

Один из них по шесть раз в день объезжает на снегоходе оба маршрута. Мужчину зовут Сергей Николаевич, именно он является «архитектором» трассы, именно он каждый день обновляет снежное полотно с помощью бороны на прицепе. Также его рук дело - хорошо прорезанная лыжня под «классику». Кроме того, Сергей следит за порядком на своих владениях. Не удивляйтесь, если он попросит вас предъявить чек об оплате проката трассы. «Зайцев», норовящих покататься на халяву, ловят здесь регулярно. Пойманным объясняют, что ровная лыжня сама себя не проложила, говорят про затраты на бензин, обслуживание снегохода, зарплату работников, поддержание дорожек в надлежащем порядке в другие времена года. Да-да, вы всё правильно поняли. За трассой следят все четыре сезона. Очищая её от зарослей, муравейников, веток, молодой лесной поросли, работники базы готовят её для лыжного периода. Кроме всего этого, весной они стараются сохранить лыжню как можно дольше - и снег привезут, чтобы не было «дыр», и разрыхлят, если полотно покроется коркой льда. По сути, прогулка на свежем воздухе в отличной компании обходится посетителю как стоимость стакана кофе - не самая дорогая вещь по сравнению с титаническим трудом по сохранению трассы в надлежащем виде почти полгода.

Кроме технических особенностей трассы следует отметить и эстетические плюсы таких прогулок. Ведь пока бежишь, можно насладиться лесными и полевыми пейзажами. Ландшафтотерапию издавна считают отличным способом расслабить нервы, улучшить настроение, вдохновиться видами. Про чистый воздух говорить не имеет смысла. Выбраться в выходные за город, в современных экологических реалиях, обязан каждый заботящийся о себе человек.

Влиться в лыжную тусовку

Насладившись прогулкой по-максимуму, вы можете вернуться в сруб и отдохнуть за чашечкой чая в уютной комнате или вестибюле на удобных диванчиках. Никто ничего не скажет, если вы решите подкрепиться после тренировки и возьмёте обед с собой. Если же чая хочется, но возиться с ним дома нет желания, всегда можно заказать его прямо на месте.

Или же перевести дух и подкрепиться можно в импровизированной кафешке с горячими блюдами. Любой тренер скажет, что послетренировочная подпитка необходима организму для восстановления сил. Находится кафешка на втором этаже главного здания. Также к плюсам базы можно отнести возможность принять душ после тренировки. Ведь ехать домой чистым куда приятнее. А для любителей расслабить мышцы полностью после тренировки есть фитобочка. Терапия травяными сборами после тренировки поможет вернуть тонус мышцам и быстрее восстановит их после нагрузок.

Несомненно, это лучшее место для того, чтобы начать бегать на лыжах. Если вы давно хотели попробовать или когда-то давно разочаровались в этом виде спорта, «Красные крылья» идеальное место для того, чтобы начать бегать. Опытные инструкторы обучат всем премудростям и «фишкам» этого зимнего хобби. То же самое касается и детей. Начать они могут уже с 3-4 лет. А уже через несколько занятий ребёнок сам будет тащить вас в Васильевское.

На территории спортивной базы есть своя лыжная мастерская. Здесь вам смогут починить лыжи даже при сложных поломках. В своеобразном сервисе решают проблемы с креплениями для ботинок. Кроме того, вам аккуратно подпилят палки, если они не по размеру, помогут с выбором смазки и многое другое. Это сравнимо с заточкой коньков возле катка, только во много раз круче.

По выходным в «Красных крыльях» бегает до четырёхсот человек на всём полотне трассы. Причём, маршруты устроены так, что ощущения тесноты не возникает. Заядлые лыжники, по достоинству оценив трассу, берут с собой членов семьи и ставят их на лыжи. Настоящий семейный отдых с пользой для здоровья. Как рассказали работки базы, в последнее время стали приезжать большими компаниями с друзьями и девушками. Сарафанное радио затягивает всё больше людей в этот уголок здорового образа жизни. И в целом народ можно понять - здесь есть все удобства.

Ещё одной подобной инфраструктуры под лыжное хобби в регионе просто нет. Тем более, по таким смешным ценам. Влиться в тусовку лыжников можно каждый день, стоит только захотеть. Дни становятся длиннее, так что лыжная прогулка в Васильевском после работы - отличная идея для каждого.

СЛОВО - ГЛАВЕ

«МЕСТО, ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТ ЧЕМПИОНОВ»

О значимости «Красных Крыльев» высказался глава Васильевского поселения Пётр Бахмат

- Работа спортивной базы «Красные крылья» имеет большое значение для нашего поселения. Жители Васильевского и ближайших населенных пунктов имеют прекрасную возможность заниматься спортом недалеко от своего дома. Кроме того, это место, где воспитывают чемпионов в мотокроссе и борьбе и лыжном спорте. Конечно же, я имею ввиду ДЮСШ «Зубрёнок», которая успешно существует на базе «Красных крыльев». Доступность детского спорта в поселении - первоочередная задача для нас. Спортивная база активно нам в этом помогает. Сейчас во время зимы на первый план выходят лыжники, которое занимаются там каждый день.

СЛОВО - ТРЕНЕРУ

«Есть девять лет? Приходи к нам»

О преимуществах спортивной базы рассказала тренер Марина Фирсова, неоднократный серебряный призёр Чемпионата Мира, Чемпионка Европы, обладатель Кубка Мира по лыжероллерам.

- Секция лыжных гонок на базе работает бесплатно для районных детишек, но, конечно же, мы учим и тренируем всех желающих, так что городских ребят тоже много. Тренировки проходят пять раз в неделю. С ребятами занимаются четыре тренера, так что внимание уделяется всем. Только у меня в группе занимается порядка сорока воспитанников «Зубрёнка».

- Спортивная школа выдаёт экипировку и дети могут заниматься любимым спортом даже без своих лыж?

- Сейчас можно привезти ребёнка без экипировки, и мы обеспечим его всем необходимым для занятий. Буквально недавно получили тридцать новеньких комплектов - лыжи как для конькового хода, так и классического. Среди обновок есть комплекты для детей от трёх лет. Так что семьям с маленькими спортсменами лыжное хобби стало ещё доступнее.

- Когда лучше всего начать заниматься лыжным спортом?

- По закону начать заниматься они могут с девяти лет. Никому мы не отказываем, но берём ребят только с этого возраста. А вообще лыжные тренировки можно начинать и раньше с родителями в любой из удобных дней. Трасса в доступности для всех.

- А взрослые приезжают тренироваться?

- Для взрослых, к сожалению, занятий не проводим. Всё время уходит на ребят, да и не совсем понятно в каком формате будут занятия, платные или бесплатные, какие должны быть группы. Но на базе регулярно проходят мастер-классы, на которые приезжают все желающие приобщиться к лыжным гонкам. В январе мы провели два таких мероприятия, ещё одно планируем на 19 февраля.

- Какой формат у мастер-классов? Что изучают новички?

- На наших мастер-классах мы отрабатываем задачи по определённой тематике. Первый раз изучали прохождение спусков и торможение. Второй обучались коньковому ходу, делали подводящие упражнения. Следующий мастер-класс будет посвящён совершенствованию конькового хода. Также мы отвечаем на вопросы по поводу техники бега, обслуживания лыж и другого инвентаря.

- Что развивается у лыжника во время тренировок? Как они влияют на организм человека?

- Лыжные гонки один из немногих видов спорта, где развиваются все группы мышц. Работают даже мышцы лица. Это, конечно, влияет на развитие детей, на их опорно-двигательный аппарат, и со временем они показывают отличные результаты. Если говорить о детях, только начинающих заниматься лыжами, то этот вид спорта организует их, обучает графику, ответственности и порядку во всём.

12 февраля 2017