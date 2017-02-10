Отодрали на пятёрку

Как снять старые бумажные обои быстро, чисто и относительно просто


В одном из прошлых выпусков нашей «уютной» рубрики мы рассказали о типах интерьерных обоев, их достоинствах и недостатках. Но кое о чём не сказали. А именно - как подготовить стены к поклейке новых обоев. Для этого вам придётся сорвать старые, что при недостатке навыков и знаний может стать даже более хлопотной задачей, чем сама поклейка.

- Если у вас были обои на флизелиновой основе или полностью флизелиновые, процесс их снятия не доставит хлопот, - рассказал консультант магазина «Браво» Сергей. - Нужно снять плинтуса и аккуратно по краю полотна отделить верхний декоративный слой обоев от основы. Основа так и останется на стене, а верх легко отделится.

Сложнее дела обстоят с бумажными обоями, которые ещё украшают стены давно не подвергавшихся ремонту квартир. Люди, выросшие в советское время, знают, как тяжело отдирать присохшую бумагу от стены.

- Но ничего не поделаешь, оставлять всю эту красоту на стенах нельзя, - уверен Сергей. - Новые обои могут приклеиться на старые, засаленные некачественно, будут горбиться, отставать. Под светлыми обоями, особенно флизелиновыми, могут просвечивать старые «цветы». Плюс, велика возможность, что под древними обоями поселился грибок, и вам нужна специальная обработка. Так что отдирать придётся. Есть несколько способов, которые я могу посоветовать нашим клиентам.

Итак, первый, довольно известный - отмачивание. Но есть несколько секретов. Вода должна быть тёплой, в неё лучше добавить уксус, кондиционер для белья или средство для мытья посуды. Не следует сразу мочить всё полотно, лучше обрабатывать куски площадью с ладонь. Нанесли жидкость тряпочкой или валиком, подождали пять минут и счистили размягчённый слой валиком.

- Если обои всё равно не хотят отставать от стен, следует вооружиться утюгом, - советует Сергей. - Из уважения к прибору обработку лучше проводить через тряпочку. Влага в сочетании с теплом должна подействовать на остатки старого клея.

Если лень возиться с утюгом, можно приобрести в магазине специальную жидкость для снятия обоев. Как правило, такие составы изготавливают те же производители, что и клей для обоев. Концентрат разводится в воде, одной бутылки хватит на 2 типовых комнаты. В отличие от воды, с промышленным концентратом нужно дождаться высыхания. Клей растворится, а куски бумаги отойдут от стен целиком.

- Единственное, о чём я должен вас предупредить заранее - средство обладает резким химическим запахом, - добавил Сергей. - Впрочем, он не токсичен и довольно быстро выветривается.

Бывают случаи, когда вышеописанные средства бессильны. Тогда на помощь приходят инструменты. С «обойным тигром» придётся повозиться, зато он, как обещают производители, нисколько не повреждает стену. Дрель со специальной насадкой - более радикальный, но и более быстрый путь к чистым стенам.

- Но будьте готовы к тому, что после такой процедуры вам придётся штукатурить и шпатлевать стены заново, дрель - не самый бережный инструмент. И запаситесь респиратором или хотя бы медицинскими масками - будет очень пыльно!

 

12 февраля 2017



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