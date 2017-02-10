Педагоги говорили об экологическом образовании

Региональный научно-практический семинар «Практические формы и методы экологического образования на современном этапе его развития» прошел вчера в Пущинском учебно-методическом центре.

Участвовали в нем педагоги южного Подмосковья. Встреча посвящалась особенностям образования, воспитания, проектно-исследовательской деятельности в природоохранной сфере.

После серии сообщений, сделанных педагогами наукограда, прошли мастер-классы и «круглый стол».

10 февраля 2017



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