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Педагоги говорили об экологическом образовании
Региональный научно-практический семинар «Практические формы и методы экологического образования на современном этапе его развития» прошел вчера в Пущинском учебно-методическом центре.
Участвовали в нем педагоги южного Подмосковья. Встреча посвящалась особенностям образования, воспитания, проектно-исследовательской деятельности в природоохранной сфере.
После серии сообщений, сделанных педагогами наукограда, прошли мастер-классы и «круглый стол».
10 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
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