Концерт памяти александровцев

Завтра, 11 февраля в Большом зале Протвинского культурно-досугового центра «Протон» состоится концерт памяти музыкантов Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. В его составе до гибели коллектива в авиакатастрофе выступал и протвинец Кирилл Давиденко.

Он - один из выпускников школы искусств «Камертон». На их недавней встрече присутствовала мать Кирилла - Елена Эрастовна Давиденко. Она рассказала, что сына в знаменитый коллектив взяли после первого прослушивания с четвертого курса «Гнессинки».

За месяц до катастрофы художественный совет ансамбля имени Александрова, после прослушивания, включил Кирилла в список потенциальных солистов, о чём мечтают многие участники коллектива.

Традиционно именно его выступлением завершались встречи выпускников «Камертона», но не теперь.

Вновь и Кирилла Давиденко, и весь погибший звёздный коллектив, вспомнят на концерте, который начнется в 15.00. Вход бесплатный.

11 февраля 2017



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