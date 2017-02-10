Разработку серпуховского учёного используют при запуске легкорельсового транспорта

Програмное обеспечение Рината Садекова отметили премией губернатора в области науки и инноваций

Работа серпуховича предназначена для повышения безопасности работы на современном транспорте. Его программное обеспечение позволит машинам самостоятельно распознавать объекты на путях или дороге. Эти данные могут выставить необходимую скоростью для движения. Программное обеспечение, которое работает на компьютере с графическим процессором, будет обрабатывать изображения, полученные с видеокамер.

После презентации проекта правительство региона приняло решение о возможном внедрении нового программного обеспечения в концепцию строительства линии лёгкого метро в Подмосковье. По сути, разработка Рината существенно облегчит работу водителя и машиниста и поможет избежать аварий в будущем.

Для справки: Планируется, что система легкорельсового транспорта свяжет Подольск и аэропорт Домодедово. Вторая ветка «подмосковного метро» ляжет между Домодедово и Раменское. А закончить проект планируется в аэропорте Жуковский. Впрочем, на фоне нестабильной финансовой ситуации, все эти проекты пока рискуют остаться на бумаге.

10 февраля 2017