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Два десятка машин столкнулись между Серпуховом и Чеховом
Три человека пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего сегодня на Симферопольском шоссе (между Серпуховом и Чеховом, близ Нового Быта). В аварию угодили более двух десятков автомобилей.
По предварительным данным, причиной столкновения стал гололёд. Очевидцы утверждают, что виновником аварии стал водитель автомобиля «Land Rover».
К месту аварии прибыли медики и пожарные. На трассе образовалась пробка.
10 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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