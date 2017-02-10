Два десятка машин столкнулись между Серпуховом и Чеховом

Три человека пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего сегодня на Симферопольском шоссе (между Серпуховом и Чеховом, близ Нового Быта). В аварию угодили более двух десятков автомобилей.

По предварительным данным, причиной столкновения стал гололёд. Очевидцы утверждают, что виновником аварии стал водитель автомобиля «Land Rover».

К месту аварии прибыли медики и пожарные. На трассе образовалась пробка.

 

10 февраля 2017



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