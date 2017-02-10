Луговую показали на Первом

Сегодня вышел выпуск «Модного приговора» с участием десятикратной чемпионки мира по пауэрлифтингу


Жители Серпуховского региона принялись штурмовать сайт Первого канала ещё две недели назад после того, как директор ДС «Надежда» (Серпуховский район) Ирина Луговая разместила в соцсетях интригующий пост. «Друзья мои, приглашаю вас посмотреть программу «Модный приговор» на Первом с моим участием,

эфир 23 Января в 11.00», - гласили строчки на её стене в «ВК».

Но увидеть обновлённую спортсменку тогда никому так и не удалось.

И вот сегодня, 10 февраля, наконец вышел эфир с её участием. Теперь каждый может стать свидетелем кардинальных изменений спортсменки, узнать детали её личной жизни и убедиться в том, что Ирина Луговая - не железная леди, а настоящая женщина, которая иногда может плакать.

Обстоятельное интервью, которое дала Ирина Луговая нашему изданию, вы можете почитать здесь (часть первая, часть вторая, часть третья). 

 

Видео с официального сайта Первого канала

10 февраля 2017



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