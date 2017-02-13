Драка на «чёртовом перекрёстке» и верба с грушами

ТОП-5 событий прошедшей недели Серпуховского региона

В рубрике «Выбор читателей» представляем вашему вниманию хит-парад - пять самых горячих новостей прошедшей недели, которые вы случайно могли не заметить. Навёрстывайте упущенное, без этих новостей вы выпадете из жизни южного Подмосковья.

Номер пять

Министр Коган готов загасить «Съяново» за неделю

Наш очередной хит-парад открывается новостью о том, что областной чиновник высказался за введение режима ЧС в Серпуховском районе.

-Если собственник полигона «Съяново» (фирма «Первая гильдия» Прим.Ред) не устранит горение в ближайшую неделю, мы собираем комиссию и объявляем ЧС. Потому что там действительно чрезвычайная ситуация. Только после этого мы сможем попасть на территорию полигона и сами устранить горение пересыпкой грунтов, - заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

Номер четыре

В Серпуховском районе готовятся к двум митингам

Жители села, уставшие от постоянной вони с горящего полигона ТБО «Съяново», приняли решение выйти на митинг. Власти Серпуховского района получили сразу два уведомления о проведении акции протеста. Как стало известно «Оке-инфо», один митинг планируется провести в Паникове, второй - в Васильевском. Оба намечены на один день и одно время - полдень 18 февраля.

Впрочем, есть вероятность, что организаторы акций, примут решение объединить усилия и митинг состоится в единой точке. Как только об этом станет известно, «Ока-инфо» сообщит.

Жители Васильевского поселения приглашают принять участие в акции протеста и серпуховичей, которые также вынуждены дышать перенасыщенным формальдегидом воздухом. Особенно страдают северные окраины Серпухова и центр.

Номер три

Драка на «чёртовом перекрёстке»

5 февраля на пересечении улиц Революции и Чехова, в объективы камер попала драка: перед парой молодых людей остановилась светлая иномарка, из которой выскочило четыре парня и незамедлительно накинулись на прохожих. Вскоре на место проишествия прибыли наряд полиции.

Сотрудник пресс-службы серпуховской полиции рассказала нам о причинах драки. До того как попасть под камеры, пешеходы шли по центру проезжей части, создавая помехи для движения той самой иномарки. Водитель авто сделал резкое замечание парням, те в свою очередь, грубо ответили. Так завязалась словесная перепалка, которая потом уже переросла в драку.

Отметим, на этом участке улицы Революции тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии. По этой причине пешеходы предпочитают ходить именно по проезжей части.

Номер два

Отец Фотий - суперзвезда

Насельника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря отца Фотия, в миру - Виталия Мочалова, страна узнала после того, как осенью прошлого года он принял участие в слепых прослушиваниях на шоу Первого Канала «Голос», и в итоге стал его победителем. В прошлую субботу он впервые посетил с концертом Серпухов.

У нас поющего священника ждали трепетно - об этом свидетельствовал полный зал. Цены на билеты - на уровне коллег по «Голосу», чуть выше, чем, например, у монастырского хора, но ниже, чем у Надежды Кадышевой, которая «зажигала» на этой сцене накануне.

Отец Фотий исполнил совершенно разные песни и по форме, и по содержанию: «Пока земля ещё вертится» Окуджавы, «Город, которого нет» Игоря Корнелюка, «Роза Красная» Филиппа Киркорова, «Монолог» Марины Цветаевой и многие другие. Все они звучали из уст Фотия так интеллигентно и одухотворенно, что за пару минут начисто забываешь, кто пел эти песни раньше, в каких перьях и по какому случаю.

Номер один

И заколосятся на вербе груши...

В эфире губернатор Андрей Воробьёв так сказать, сдавал «карты» жителям региона и внушал им, что они точно станут «лидерами», если выберут его на следующий срок. Неискушённый избиратель, даже не поймёт, что это - всего лишь «далёкая мечта» губернатора о том, как на вербах Подмосковья могут заколоситься триллионы сочных груш. Если его выберут…

Воробьёв говорил и о валовом региональном продукте, который по его словам вырос до 3 триллионов рублей, и о средней продолжительности жизни в 73 года, и о борьбе с гибелью младенцев, сердечно-сосудистыми заболеваниями и о другом. Но как о многом промолчал губернатор! Например, о том, что федеральный центр сокращает перечисления в бюджеты регионов, а значит иллюзорный инвестиционный рост прикажет долго жить. Или о том, что 1,2 млн человек постоянно ездят на работу в Москву. Об этом он, кстати, проговорился сам ещё в конце декабря. Это означает одно: если бы экономика в регионе росла реально, а не по статистке, то не было бы у нас проблем с дефицитом кадров и не нужно было бы привлекать в Московскую область мигрантов.

13 февраля 2017